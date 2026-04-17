Política

Dirigente parlamentario recibe al cónsul honorario de Vietnam en Estambul

En el marco de su visita de trabajo a Turquía, el presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man recibió hoy al cónsul honorario de Vietnam en la ciudad de Estambul, Ali Tezolmez.

En la reunión. (Foto: VNA)
En la reunión. (Foto: VNA)

Estambul (VNA)- En el marco de su visita de trabajo a Turquía, el presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man recibió hoy al cónsul honorario de Vietnam en la ciudad de Estambul, Ali Tezolmez.

El dirigente vietnamita reconoció y valoró las contribuciones activas de Ali Tezolmez en la promoción de la amistad y la cooperación entre Vietnam y Turquía en los últimos años, especialmente en Estambul, considerado un importante centro económico, comercial y de intercambio internacional del país.

Al agradecer el apoyo del cónsul honorario a la comunidad vietnamita en la zona, así como sus esfuerzos en la conexión empresarial y el impulso de la inversión, el comercio y el turismo entre ambos países, subrayó que estas aportaciones son sumamente prácticas y contribuyen a profundizar las relaciones bilaterales, particularmente en un contexto en el que Vietnam y Turquía buscan elevar el nivel de sus vínculos.

Thanh Man reafirmó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con Turquía, uno de sus principales socios comerciales y de inversión en la región.

Asimismo, informó que durante esta visita sostuvo encuentros con el presidente Recep Tayyip Erdoğan y con el presidente de la Asamblea Nacional turca Numan Kurtulmus, además de reunirse con empresas en un foro sobre políticas para promover la cooperación bilateral.

En dichos encuentros, ambas partes fijaron el objetivo de elevar el comercio bilateral a 4 mil millones de dólares en el futuro próximo.

vnanet-potal-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tiep-lanh-su-danh-du-viet-nam-istanbul-8708613.jpg
El presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man recibe al cónsul honorario de Vietnam en la ciudad de Estambul, Ali Tezolmez. Foto: VNA

Para contribuir a la consecución de este objetivo, el titular parlamentario expresó su deseo de que Ali Tezolmez continúe desempeñando un papel activo y aproveche su prestigio para apoyar las prioridades clave de cooperación bilateral, entre ellas la promoción de las negociaciones y la firma de un acuerdo de libre comercio entre Vietnam y Turquía, así como la movilización para que Turquía reconozca pronto a Vietnam como una economía de mercado plena.

También destacó la necesidad de reducir barreras comerciales y facilitar el acceso de los productos vietnamitas a los sistemas de distribución y venta minorista turcos.

Asimismo, propuso que el cónsul honorario continúe promoviendo el comercio, difundiendo la imagen del país, su gente y el entorno de inversión y negocios de Vietnam; fortaleciendo los vínculos empresariales y alentando a las empresas turcas a explorar oportunidades de inversión en Vietnam.

Igualmente, abogó por establecer conexiones de cooperación entre localidades de ambos países, como entre Estambul y una gran ciudad vietnamita.

Por su parte, Ali Tezolmez destacó que la visita del presidente de la Asamblea Nacional a Turquía contribuirá a fortalecer la cooperación bilateral en ámbitos como economía, comercio, inversión y cultura.

Según el cónsul honorario, Vietnam y Turquía comparten numerosas similitudes, ya que ambos países han atravesado procesos de lucha por la independencia nacional, poseen tradiciones culturales arraigadas y valoran la familia.

Al subrayar el desarrollo positivo de las relaciones bilaterales en múltiples sectores, consideró que en el futuro pueden ampliarse hacia nuevas áreas de interés común, al tiempo que se refuerzan los intercambios entre pueblos y las conexiones entre localidades de ambos países.

Ali Tezolmez reafirmó su compromiso de seguir contribuyendo activamente al fortalecimiento de la cooperación y el desarrollo entre ambas naciones, profundizando la relación de amistad bilateral./.

VNA
#Asamblea Nacional #Vietnam #Tran Thanh Man #Ali Tezolmez
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, pide impulsar mayor transparencia en la gestión de metas y plazos (Foto: VNA)

Gobierno de Vietnam impulsará mayor transparencia en la gestión de metas y plazos

El primer ministro Le Minh Hung anunció que la Oficina del Gobierno publicará periódicamente el avance de las metas ministeriales para garantizar un crecimiento de dos dígitos. La estrategia prioriza la descentralización, la eliminación de trabas burocráticas antes del 20 de abril de 2026 y la digitalización integral de expedientes para mejorar la eficiencia del aparato estatal.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. (Foto: Yonhap/VNA)

Corea del Sur y Vietnam definen marco de cooperación estratégica a largo plazo

El presidente surcoreano Lee Jae Myung realizará una visita de Estado a Vietnam del 21 al 24 de abril de 2026 para profundizar la Asociación Estratégica Integral, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 150 mil millones de dólares para 2030 y fortalecer la cooperación en semiconductores, baterías y energías limpias.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, mantiene una reunión con Yerlan Koshanov, presidente del Mazhilis. Foto: VNA

Vietnam y Kazajistán impulsan relaciones en IPU-152

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, instó a los órganos legislativos de su país y Kazajistán a desempeñar un papel más activo en el perfeccionamiento de los marcos jurídicos y en la facilitación de una cooperación empresarial más amplia entre ambas partes.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. (Fuente: VNA)

Dirigente parlamentario vietnamita se reúne con presidente de Turquía

En el marco de su participación en la 152ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-152) y de diversas actividades bilaterales en Turquía, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy un encuentro con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.