Dirigente parlamentario recibe al cónsul honorario de Vietnam en Estambul

Estambul (VNA)- En el marco de su visita de trabajo a Turquía, el presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man recibió hoy al cónsul honorario de Vietnam en la ciudad de Estambul, Ali Tezolmez.



El dirigente vietnamita reconoció y valoró las contribuciones activas de Ali Tezolmez en la promoción de la amistad y la cooperación entre Vietnam y Turquía en los últimos años, especialmente en Estambul, considerado un importante centro económico, comercial y de intercambio internacional del país.



Al agradecer el apoyo del cónsul honorario a la comunidad vietnamita en la zona, así como sus esfuerzos en la conexión empresarial y el impulso de la inversión, el comercio y el turismo entre ambos países, subrayó que estas aportaciones son sumamente prácticas y contribuyen a profundizar las relaciones bilaterales, particularmente en un contexto en el que Vietnam y Turquía buscan elevar el nivel de sus vínculos.



Thanh Man reafirmó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con Turquía, uno de sus principales socios comerciales y de inversión en la región.



Asimismo, informó que durante esta visita sostuvo encuentros con el presidente Recep Tayyip Erdoğan y con el presidente de la Asamblea Nacional turca Numan Kurtulmus, además de reunirse con empresas en un foro sobre políticas para promover la cooperación bilateral.



En dichos encuentros, ambas partes fijaron el objetivo de elevar el comercio bilateral a 4 mil millones de dólares en el futuro próximo.





El presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man recibe al cónsul honorario de Vietnam en la ciudad de Estambul, Ali Tezolmez. Foto: VNA

Para contribuir a la consecución de este objetivo, el titular parlamentario expresó su deseo de que Ali Tezolmez continúe desempeñando un papel activo y aproveche su prestigio para apoyar las prioridades clave de cooperación bilateral, entre ellas la promoción de las negociaciones y la firma de un acuerdo de libre comercio entre Vietnam y Turquía, así como la movilización para que Turquía reconozca pronto a Vietnam como una economía de mercado plena.



También destacó la necesidad de reducir barreras comerciales y facilitar el acceso de los productos vietnamitas a los sistemas de distribución y venta minorista turcos.



Asimismo, propuso que el cónsul honorario continúe promoviendo el comercio, difundiendo la imagen del país, su gente y el entorno de inversión y negocios de Vietnam; fortaleciendo los vínculos empresariales y alentando a las empresas turcas a explorar oportunidades de inversión en Vietnam.



Igualmente, abogó por establecer conexiones de cooperación entre localidades de ambos países, como entre Estambul y una gran ciudad vietnamita.



Por su parte, Ali Tezolmez destacó que la visita del presidente de la Asamblea Nacional a Turquía contribuirá a fortalecer la cooperación bilateral en ámbitos como economía, comercio, inversión y cultura.



Según el cónsul honorario, Vietnam y Turquía comparten numerosas similitudes, ya que ambos países han atravesado procesos de lucha por la independencia nacional, poseen tradiciones culturales arraigadas y valoran la familia.



Al subrayar el desarrollo positivo de las relaciones bilaterales en múltiples sectores, consideró que en el futuro pueden ampliarse hacia nuevas áreas de interés común, al tiempo que se refuerzan los intercambios entre pueblos y las conexiones entre localidades de ambos países.



Ali Tezolmez reafirmó su compromiso de seguir contribuyendo activamente al fortalecimiento de la cooperación y el desarrollo entre ambas naciones, profundizando la relación de amistad bilateral./.

