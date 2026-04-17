Política

Visita del presidente surcoreano a Vietnam traerá cambios sustanciales en relaciones bilaterales

La próxima visita del presidente surcoreano Lee Jae Myung a Vietnam busca fortalecer la cooperación en tecnología, energía y comercio bilateral hasta 2030.

Kwon Sung Taek, vicepresidente de la Asociación Económica y Cultural Corea del Sur-Vietnam (Fuente: VNA)
Kwon Sung Taek, vicepresidente de la Asociación Económica y Cultural Corea del Sur-Vietnam (Fuente: VNA)

Seúl (VNA) – Kwon Sung Taek, vicepresidente de la Asociación Económica y Cultural Corea del Sur-Vietnam (KOVECA), destacó la importancia de la próxima visita de Estado del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung a Vietnam, por invitación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam.

En una entrevista reciente concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias, Kwon Sung Taek afirmó que la visita, del 21 al 24 de abril, tiene como objetivo revisar la implementación de los acuerdos alcanzados durante la reunión de alto nivel celebrada en Seúl el agosto de 2025, traducirlos en resultados económicos sustanciales y promover la colaboración en sectores con visión de futuro.

Este viaje se produce tras la visita del secretario general To Lam a Corea del Sur en agosto de 2025, la primera de un jefe del Estado vietnamita al país del noreste asiático en 11 años, que sentó las bases para estrechar los lazos bilaterales.

Las conversaciones durante la próxima visita se centrarán en la seguridad energética, incluyendo la energía nuclear, el ferrocarril de alta velocidad, los nuevos proyectos urbanos y la infraestructura a gran escala, así como la resiliencia de las cadenas de suministro y la cooperación en alta tecnología.

Es probable que ambas partes también definan los pasos necesarios para alcanzar el objetivo de un comercio bilateral de 150 mil millones de USD para 2030, lo que marcará un cambio de la cooperación manufacturera tradicional a una asociación más amplia impulsada por la tecnología y la innovación.

Ambos líderes son percibidos como pragmáticos, centrados en el bienestar público y los intereses nacionales, al tiempo que apoyan la paz regional. Se espera que esta alineación sustente la Asociación Estratégica Integral para ampliar los lazos en política, diplomacia, intercambios entre personas, cultura, defensa nacional y seguridad, lo que podría marcar un punto de inflexión en las relaciones bilaterales, afirmó.

En cuanto a los lazos culturales, el experto señaló que la relación está evolucionando más allá de lo económico hacia una "comunidad cultural". Los dos países han acordado profundizar la colaboración en cultura, deportes, turismo y conexiones entre personas, incluyendo intercambios de compañías artísticas, intercambio de conocimientos en la industria del entretenimiento y la elaboración de estrategias de desarrollo cultural.

En el ámbito económico, Kwon Sung Taek comentó que, durante las últimas tres décadas, los lazos se han impulsado principalmente por grandes conglomerados como Samsung, LG, Hyosung y Hyundai Motor. Sin embargo, se espera que en los próximos 30 años la cooperación se amplíe horizontalmente, con una participación mucho mayor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de ambos países, lo que sentará las bases para un crecimiento más sólido y de mayor calidad en las relaciones económicas.

Según el especialista, la colaboración entre PYME podría extenderse más allá de las cadenas de suministro, abarcando la transferencia de tecnología, las empresas conjuntas y la transformación digital. Entre los beneficios potenciales se incluye la posibilidad de que las pymes coreanas localicen y modernicen sus cadenas de suministro mediante alianzas con empresas vietnamitas, al tiempo que se ayuda a las empresas vietnamitas a lograr una mayor autosuficiencia y competitividad.

Kwon Sung Taek también enfatizó las oportunidades para que las marcas de pymes surcoreanas, en particular las de cosmética y alimentación, aprovechen el mercado de comercio electrónico de rápido crecimiento de Vietnam.

Para facilitar esto, solicitó medidas gubernamentales como plataformas B2B específicas, la ampliación de fondos y garantías conjuntas, la simplificación de los procesos de certificación y la mejora de los incentivos fiscales./.

VNA
#Corea del Sur #To Lam #Lee Jae Myung
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