Política

Presidente surcoreano realizará una visita de Estado a Vietnam

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, realizará una visita de Estado a Vietnam del 21 al 24 de abril por invitación del secretario general y presidente To Lam.

El presidente del Corea del Sur, Lee Jae Myung (Foto: Yonhap/VNA)
El presidente del Corea del Sur, Lee Jae Myung (Foto: Yonhap/VNA)

Hanoi (VNA)- El presidente del Corea del Sur, Lee Jae Myung, y su esposa, efectuarán una visita de Estado a Vietnam del 21 al 24 del presente mes.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la visita se realiza por invitación del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y su cónyuge./.

VNA
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