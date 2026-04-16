Presidente surcoreano realizará una visita de Estado a Vietnam

Hanoi (VNA)- El presidente del Corea del Sur, Lee Jae Myung, y su esposa, efectuarán una visita de Estado a Vietnam del 21 al 24 del presente mes.



Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la visita se realiza por invitación del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y su cónyuge./.

VNA