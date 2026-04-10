Actualidad: Vietnam elige altos cargos de liderazgo del Estado, Parlamento y Gobierno

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 3 al 9 de abril:
- Vietnam elige altos cargos de liderazgo del Estado, Parlamento y Gobierno
- Vietnam ratifica la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia
- PIB de Vietnam crece un impresionante 7,83% en el primer trimestre de 2026
- Vietnam exime tarifas de transporte para apoyar a las empresas
- Vietnam recibe 6,76 millones de turistas internacionales en el primer trimestre de 2026
VNA