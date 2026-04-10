Política

Actualidad: Vietnam elige altos cargos de liderazgo del Estado, Parlamento y Gobierno

La Asamblea Nacional de Vietnam votó y aprobó los altos cargos de liderazgo del Estado, el Parlamento y el Gobierno durante el primer período de sesiones de la XVI legislatura.

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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 3 al 9 de abril:

  • Vietnam elige altos cargos de liderazgo del Estado, Parlamento y Gobierno
  • Vietnam ratifica la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia
  • PIB de Vietnam crece un impresionante 7,83% en el primer trimestre de 2026
  • Vietnam exime tarifas de transporte para apoyar a las empresas
  • Vietnam recibe 6,76 millones de turistas internacionales en el primer trimestre de 2026
VNA
#altos cargos de liderazgo #Ciberdelincuencia #transporte

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