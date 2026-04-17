Actualidad: Máximo dirigente vietnamita realiza visita de Estado a China

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 10 al 16 de abril:

- Máximo dirigente vietnamita realiza visita de Estado a China

- Vietnam y Eslovaquia elevan sus nexos al nivel de asociación estratégica

- Presidente del Legislativo vietnamita asiste a Asamblea Interparlamentaria en Estambul

- Inician la construcción de la línea ferroviaria Hanoi – Quang Ninh

- Hanoi se sitúa en el puesto 25 entre las ciudades más interesantes del mundo

VNA