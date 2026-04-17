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Actualidad: Máximo dirigente vietnamita realiza visita de Estado a China

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, realiza una visita de Estado a China del 14 al 17 de abril con el fin de profundizar las relaciones bilaterales a un nivel superior.

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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 10 al 16 de abril:
- Máximo dirigente vietnamita realiza visita de Estado a China
- Vietnam y Eslovaquia elevan sus nexos al nivel de asociación estratégica
- Presidente del Legislativo vietnamita asiste a Asamblea Interparlamentaria en Estambul
- Inician la construcción de la línea ferroviaria Hanoi – Quang Ninh
- Hanoi se sitúa en el puesto 25 entre las ciudades más interesantes del mundo

VNA
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XIV Congreso Nacional del Partido

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