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Actualidad: Sesionó con éxito segundo Pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato

El segundo Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del decimocuarto mandato tuvo lugar del 23 al 25 de marzo, centrado especialmente en la organización, el trabajo de cuadros y las normativas fundamentales de la organización partidista.

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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 20 al 26 de marzo:

  • Sesionó con éxito segundo Pleno del Comité Central del PCV del decimocuarto mandato
  • Primer ministro de Vietnam realiza visita oficial a Rusia
  • Unión Europea se compromete a invertir 560 millones de euros en el desarrollo verde y sostenible de Vietnam
  • Bahía de Bai Tu Long es reconocida como una “maravilla del Sudeste Asiático”
  • Bellezas del mundo se reunirán en Vietnam para Miss Heritage Global 2026
VNA
#PCV #Rusia #UE

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Juventud vietnamita, fuerza pionera en la transformación digital

Juventud vietnamita, fuerza pionera en la transformación digital

La transformación digital se ha consolidado como una tendencia de desarrollo inevitable, generando un impulso clave para renovar el modelo de crecimiento, mejorar la capacidad de gestión y elevar la calidad de vida de la población. En este proceso, la juventud, gracias a sus ventajas en conocimiento, su rápida adaptación a la ciencia y la tecnología y su espíritu creativo, emerge como una fuerza pionera.

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95 años de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh: la juventud vietnamita avanza firme bajo la bandera del Partido

95 años de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh: la juventud vietnamita avanza firme bajo la bandera del Partido

El 95.º aniversario de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (26 de marzo de 1931 – 26 de marzo de 2026) representa, más que una simple efeméride, una oportunidad para reflexionar sobre la trayectoria de entrega, formación y desarrollo de varias generaciones de jóvenes vietnamitas. Bajo la dirección del Partido, la organización se ha consolidado como una fuerza de vanguardia en todos los ámbitos, desde la producción y la educación hasta la innovación y la defensa de la soberanía nacional.

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Xuan Thuy, Parque Patrimonio de la ASEAN

Xuan Thuy, Parque Patrimonio de la ASEAN

Reconocido por sus humedales costeros y su rica biodiversidad, el Parque Xuan Thuy alberga numerosas especies de aves acuáticas raras y en peligro. Este título impulsa oportunidades de desarrollo sostenible y refuerza el compromiso con la conservación de su patrimonio natural.

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Delta del Mekong orientado al futuro sostenible

Delta del Mekong orientado al futuro sostenible

Como una de las principales regiones turísticas de Vietnam, el Delta del Mekong está orientándose hacia un futuro sostenible, centrado en el turismo verde, la protección del medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural. Este giro estratégico busca elevar el nivel de vida de la población y posicionar a la región en el mapa turístico internacional.

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Logros en educación, salud y bienestar social: una base sólida para el desarrollo sostenido de Vietnam

Logros en educación, salud y bienestar social: una base sólida para el desarrollo sostenido de Vietnam

Más allá de los indicadores de crecimiento económico, el proceso de desarrollo de Vietnam también se refleja con claridad en los avances en educación, salud, bienestar social y en la mejora de la calidad de vida de la población. Con una orientación coherente que sitúa al ser humano en el centro, se han implementado numerosas políticas destinadas a garantizar oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos, materializando el objetivo de “no dejar a nadie atrás”.

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Hang Rai, destino natural emblemático en provincia de Khanh Hoa

Hang Rai, destino natural emblemático en provincia de Khanh Hoa

La playa Hang Rai en la comuna de Vinh Hai, provincia vietnamita de Khanh Hoa, es uno de los paisajes naturales únicos del Parque Nacional Nui Chua, reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera Mundial. Esta zona destaca por sus arrecifes de coral fosilizados y sus majestuosas cadenas montañosas costeras.

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Ciudad Ho Chi Minh desarrolla ciudades satélite verdes

Ciudad Ho Chi Minh desarrolla ciudades satélite verdes

Con la meta de convertirse en una superciudad multicéntrica y multifuncional, y tras la ampliación de su espacio por la fusión administrativa, Ciudad Ho Chi Minh proyecta el desarrollo de urbes satélite en antiguas zonas suburbanas y en áreas del otrora Binh Duong y Ba Ria–Vung Tau. Estas nuevas ciudades se articularán en torno a los ejes de transporte público (TOD) para gestionar el crecimiento urbano y “descomprimir” la zona central, teniendo como orientación principal la creación de urbes verdes y ecológicas.

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