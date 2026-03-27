Actualidad: Sesionó con éxito segundo Pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato

El 95.º aniversario de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (26 de marzo de 1931 – 26 de marzo de 2026) representa, más que una simple efeméride, una oportunidad para reflexionar sobre la trayectoria de entrega, formación y desarrollo de varias generaciones de jóvenes vietnamitas. Bajo la dirección del Partido, la organización se ha consolidado como una fuerza de vanguardia en todos los ámbitos, desde la producción y la educación hasta la innovación y la defensa de la soberanía nacional.