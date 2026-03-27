Actualidad: Sesionó con éxito segundo Pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 20 al 26 de marzo:
- Sesionó con éxito segundo Pleno del Comité Central del PCV del decimocuarto mandato
- Primer ministro de Vietnam realiza visita oficial a Rusia
- Unión Europea se compromete a invertir 560 millones de euros en el desarrollo verde y sostenible de Vietnam
- Bahía de Bai Tu Long es reconocida como una “maravilla del Sudeste Asiático”
- Bellezas del mundo se reunirán en Vietnam para Miss Heritage Global 2026