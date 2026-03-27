Nueva experiencia nocturna en el Templo de la Literatura

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El sistema de iluminación ayuda a los visitantes a explorar el sitio histórico a lo largo de una ruta experiencial bien diseñada. (Foto: VNA)
El sistema de iluminación ayuda a los visitantes a explorar el sitio histórico a lo largo de una ruta experiencial bien diseñada. (Foto: VNA)
Bajo la luz y el movimiento, el viejo tronco del árbol narra historias ancestrales usando la tecnología. (Foto: VNA)
Bajo la luz y el movimiento, el viejo tronco del árbol narra historias ancestrales usando la tecnología. (Foto: VNA)
Las estelas de piedra del Templo de la Literatura no son solo objetos que preservan la historia, sino que también se están convirtiendo en "herramientas narrativas", gracias a la aplicación de la luz y la tecnología digital, ofreciendo una experiencia interactiva. (Foto: VNA)
Las estelas de piedra del Templo de la Literatura no son solo objetos que preservan la historia, sino que también se están convirtiendo en "herramientas narrativas", gracias a la aplicación de la luz y la tecnología digital, ofreciendo una experiencia interactiva. (Foto: VNA)
Los valores intelectuales preservados durante cientos de años en el Templo de la Literatura están siendo "renovados", donde la luz se convierte en un puente de conexión entre el pasado y el presente. (Foto: VNA)
Los valores intelectuales preservados durante cientos de años en el Templo de la Literatura están siendo "renovados", donde la luz se convierte en un puente de conexión entre el pasado y el presente. (Foto: VNA)
Los efectos de iluminación que se proyectan sobre la superficie de las estelas de piedra y los patrones antiguos ayudan a resaltar los detalles del patrimonio. (Foto: VNA)
Los efectos de iluminación que se proyectan sobre la superficie de las estelas de piedra y los patrones antiguos ayudan a resaltar los detalles del patrimonio. (Foto: VNA)
La puerta de Khue Van Cac está iluminada artísticamente, lo que contribuye a resaltar la belleza de la arquitectura tradicional en un entorno moderno. (Foto: VNA)
La puerta de Khue Van Cac está iluminada artísticamente, lo que contribuye a resaltar la belleza de la arquitectura tradicional en un entorno moderno. (Foto: VNA)
El Viaje de la Luz recreará, de forma emotiva y creativa, la historia del Templo de la Literatura, permitiendo a los espectadores explorar la belleza del patrimonio cultural nacional de una manera completamente nueva. (Foto: VNA)
El Viaje de la Luz recreará, de forma emotiva y creativa, la historia del Templo de la Literatura, permitiendo a los espectadores explorar la belleza del patrimonio cultural nacional de una manera completamente nueva. (Foto: VNA)
En el Templo de la Literatura se recrea el espacio del aula en el pasado, donde la caligrafía se convierte en un puente de conexión entre la herencia confuciana y la experiencia contemporánea. (Foto: VNA)
En el Templo de la Literatura se recrea el espacio del aula en el pasado, donde la caligrafía se convierte en un puente de conexión entre la herencia confuciana y la experiencia contemporánea. (Foto: VNA)
Turistas extranjeros participan en talleres de caligrafía en el Templo de la Literatura. (Foto: VNA)
Turistas extranjeros participan en talleres de caligrafía en el Templo de la Literatura. (Foto: VNA)
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Nueva experiencia nocturna en el Templo de la Literatura

La visita nocturna al Templo de la Literatura (Van Mieu-Quoc Tu Giam) ofrece una nueva perspectiva del patrimonio cultural de la capital vietnamita, combinando la tradición con tecnologías digitales como la iluminación, la cartografía, la realidad virtual y las experiencias interactivas. El recorrido por este icónico sitio de Hanoi en el horario de la noche contribuye a la materialización de la Resolución 57 sobre la transformación digital y el desarrollo de la industria cultural.

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#Hanoi #Visita nocturna #Templo de la Literatura

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