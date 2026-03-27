Nueva experiencia nocturna en el Templo de la Literatura

La visita nocturna al Templo de la Literatura (Van Mieu-Quoc Tu Giam) ofrece una nueva perspectiva del patrimonio cultural de la capital vietnamita, combinando la tradición con tecnologías digitales como la iluminación, la cartografía, la realidad virtual y las experiencias interactivas. El recorrido por este icónico sitio de Hanoi en el horario de la noche contribuye a la materialización de la Resolución 57 sobre la transformación digital y el desarrollo de la industria cultural.