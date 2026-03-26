95 años de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh: la juventud vietnamita avanza firme bajo la bandera del Partido

Sociedad
El presidente Ho Chi Minh conversa con delegados que asisten al Congreso de Emulación de Jóvenes Voluntarios contra Estados Unidos por la salvación nacional en el Norte (enero de 1967). (Foto: VNA)
El presidente Ho Chi Minh conversa con delegados que asisten al Congreso de Emulación de Jóvenes Voluntarios contra Estados Unidos por la salvación nacional en el Norte (enero de 1967). (Foto: VNA)
En respuesta al llamado del Partido a impulsar el desarrollo económico en zonas montañosas, jóvenes de Hanoi se ofrecen como voluntarios para trabajar en instalaciones productivas de la provincia de Ninh Binh (1964). (Foto: VNA)
En respuesta al llamado del Partido a impulsar el desarrollo económico en zonas montañosas, jóvenes de Hanoi se ofrecen como voluntarios para trabajar en instalaciones productivas de la provincia de Ninh Binh (1964). (Foto: VNA)
En mayo de 1964 se lanza en Hanoi el movimiento “Tres Listos”, que pronto se extiende por todo el Norte y contribuye de forma decisiva a la victoria en la resistencia contra Estados Unidos. (Foto: VNA)
En mayo de 1964 se lanza en Hanoi el movimiento “Tres Listos”, que pronto se extiende por todo el Norte y contribuye de forma decisiva a la victoria en la resistencia contra Estados Unidos. (Foto: VNA)
Jóvenes de distintas etnias de la Altiplanicie Occidental, junto a las tropas, trasladan artillería para tomar posiciones estratégicas en Pleiku durante la campaña de Tay Nguyen, inicio de la Ofensiva General y el Levantamiento de la Primavera de 1975. (Foto: VNA)
Jóvenes de distintas etnias de la Altiplanicie Occidental, junto a las tropas, trasladan artillería para tomar posiciones estratégicas en Pleiku durante la campaña de Tay Nguyen, inicio de la Ofensiva General y el Levantamiento de la Primavera de 1975. (Foto: VNA)
Combatientes de la liberación izan la bandera de la victoria en el aeropuerto de Tan Son Nhat durante la campaña Ho Chi Minh, que culmina con la liberación del Sur y la reunificación del país el 30 de abril de 1975. (Foto: VNA)
Combatientes de la liberación izan la bandera de la victoria en el aeropuerto de Tan Son Nhat durante la campaña Ho Chi Minh, que culmina con la liberación del Sur y la reunificación del país el 30 de abril de 1975. (Foto: VNA)
Jóvenes de Ciudad Ho Chi Minh parten con entusiasmo hacia las nuevas zonas económicas tras la independencia nacional (28 de marzo de 1976). (Foto: VNA)
Jóvenes de Ciudad Ho Chi Minh parten con entusiasmo hacia las nuevas zonas económicas tras la independencia nacional (28 de marzo de 1976). (Foto: VNA)
En la etapa de renovación e integración, el papel de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh se reafirma. La juventud vietnamita destaca hoy por su dinamismo y creatividad en el estudio, la investigación y el emprendimiento, y por su protagonismo en el desarrollo socioeconómico y la defensa de la soberanía nacional. (Foto: VNA)
En la etapa de renovación e integración, el papel de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh se reafirma. La juventud vietnamita destaca hoy por su dinamismo y creatividad en el estudio, la investigación y el emprendimiento, y por su protagonismo en el desarrollo socioeconómico y la defensa de la soberanía nacional. (Foto: VNA)
Miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh en el barrio Binh Phuoc, provincia de Dong Nai, actúan como puente para acercar a la población información sobre las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles del período 2026-2031 (marzo de 2026). (Foto: VNA)
Miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh en el barrio Binh Phuoc, provincia de Dong Nai, actúan como puente para acercar a la población información sobre las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles del período 2026-2031 (marzo de 2026). (Foto: VNA)
Fieles a la tradición y con plena lealtad al Partido, al Estado y al pueblo, jóvenes vietnamitas se alistan con disposición para cumplir sus misiones. En la imagen: Dos reclutas entre los 470 nuevos soldados parten con entusiasmo desde el punto de alistamiento en Gia Lam (marzo de 2026). (Foto: VNA)
Fieles a la tradición y con plena lealtad al Partido, al Estado y al pueblo, jóvenes vietnamitas se alistan con disposición para cumplir sus misiones. En la imagen: Dos reclutas entre los 470 nuevos soldados parten con entusiasmo desde el punto de alistamiento en Gia Lam (marzo de 2026). (Foto: VNA)
Jóvenes soldados en la isla de Phan Vinh, en la zona especial de Truong Sa (provincia de Khanh Hoa), patrullan para resguardar la soberanía marítima y aérea del país. (Foto: VNA)
Jóvenes soldados en la isla de Phan Vinh, en la zona especial de Truong Sa (provincia de Khanh Hoa), patrullan para resguardar la soberanía marítima y aérea del país. (Foto: VNA)
Jóvenes de Hanoi reciben y distribuyen suministros esenciales hacia zonas confinadas, áreas de cuarentena y personas vulnerables afectadas por la pandemia de la COVID-19 (septiembre de 2021). (Foto: VNA)
Jóvenes de Hanoi reciben y distribuyen suministros esenciales hacia zonas confinadas, áreas de cuarentena y personas vulnerables afectadas por la pandemia de la COVID-19 (septiembre de 2021). (Foto: VNA)
En el marco de la campaña para erradicar viviendas precarias, jóvenes de la provincia de Yen Bai colaboran con la población en la demolición de casas deterioradas y la construcción de los nuevos.(Foto: VNA)
En el marco de la campaña para erradicar viviendas precarias, jóvenes de la provincia de Yen Bai colaboran con la población en la demolición de casas deterioradas y la construcción de los nuevos.(Foto: VNA)
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95 años de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh: la juventud vietnamita avanza firme bajo la bandera del Partido

El 95.º aniversario de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (26 de marzo de 1931 – 26 de marzo de 2026) representa, más que una simple efeméride, una oportunidad para reflexionar sobre la trayectoria de entrega, formación y desarrollo de varias generaciones de jóvenes vietnamitas. Bajo la dirección del Partido, la organización se ha consolidado como una fuerza de vanguardia en todos los ámbitos, desde la producción y la educación hasta la innovación y la defensa de la soberanía nacional.

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