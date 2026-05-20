Da Nang: Abundancia del mar sostiene la vida de pescadores en zonas costeras

Los pescadores de las aldeas costeras de la ciudad centrovietnamita de Da Nang se ganan la vida principalmente mediante la pesca de corta duración, con salidas y retornos en el mismo día. Cada vez que las embarcaciones llegan a la orilla, las playas se llenan de actividad con el ajetreo de los pescadores que transportan los productos del mar para venderlos a los comerciantes. Durante la temporada de pesca, la abundancia de recursos marinos proporciona a los lugareños una fuente importante de ingresos y refuerza su determinación de mantenerse vinculados al mar y preservar su oficio tradicional.