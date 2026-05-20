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La alegría de los pescadores tras una buena captura de camarones en la comuna costera de Duy Nghia, ciudad de Da Nang. (Foto: VNA)
La alegría de los pescadores tras una buena captura de camarones en la comuna costera de Duy Nghia, ciudad de Da Nang. (Foto: VNA)
Pequeñas embarcaciones faenan frente a la costa de la comuna de Duy Nghia, ciudad de Da Nang. (Foto: VNA)
Pequeñas embarcaciones faenan frente a la costa de la comuna de Duy Nghia, ciudad de Da Nang. (Foto: VNA)
Transporte de marisco a tierra en la zona costera de la comuna de Duy Nghia, ciudad de Da Nang. (Foto: VNA)
Transporte de marisco a tierra en la zona costera de la comuna de Duy Nghia, ciudad de Da Nang. (Foto: VNA)
La vida cotidiana de los pescadores en la comuna de Duy Nghia, ciudad de Da Nang, reflejan la vitalidad y el arraigo de este oficio tradicional. (Foto: VNA)
La vida cotidiana de los pescadores en la comuna de Duy Nghia, ciudad de Da Nang, reflejan la vitalidad y el arraigo de este oficio tradicional. (Foto: VNA)
La vida cotidiana de los pescadores en la comuna de Duy Nghia, ciudad de Da Nang, reflejan la vitalidad y el arraigo de este oficio tradicional. (Foto: VNA)
La vida cotidiana de los pescadores en la comuna de Duy Nghia, ciudad de Da Nang, reflejan la vitalidad y el arraigo de este oficio tradicional. (Foto: VNA)
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Da Nang: Abundancia del mar sostiene la vida de pescadores en zonas costeras

Los pescadores de las aldeas costeras de la ciudad centrovietnamita de Da Nang se ganan la vida principalmente mediante la pesca de corta duración, con salidas y retornos en el mismo día. Cada vez que las embarcaciones llegan a la orilla, las playas se llenan de actividad con el ajetreo de los pescadores que transportan los productos del mar para venderlos a los comerciantes. Durante la temporada de pesca, la abundancia de recursos marinos proporciona a los lugareños una fuente importante de ingresos y refuerza su determinación de mantenerse vinculados al mar y preservar su oficio tradicional.

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