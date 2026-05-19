Provincia de Ca Mau refuerza control pesquero para combatir pesca ilegal

Ca Mau, Vietnam (VNA) - Con el objetivo de aplicar de forma efectiva las directivas del Gobierno y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión Europea (CE), la provincia vietnamita de Ca Mau ha elaborado planes específicos adaptados a las condiciones locales para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



La iniciativa es considerada una medida clave de las autoridades provinciales para poner fin a las infracciones de buques pesqueros en aguas extranjeras y avanzar hacia un desarrollo pesquero sostenible.



Según Le Van Su, vicepresidente del Comité Popular provincial, Ca Mau está decidida a prevenir, reducir y eliminar las actividades de pesca IUU realizadas por organizaciones e individuos en sus aguas.



En particular, la provincia se ha fijado como prioridad erradicar por completo los casos de embarcaciones y pescadores locales que operan ilegalmente en aguas extranjeras, contribuyendo así al esfuerzo nacional para levantar la advertencia de “tarjeta amarilla” impuesta por la CE a las exportaciones acuáticas del país.



Para alcanzar este objetivo, el Comité Popular provincial exige que todos los niveles administrativos se rijan estrictamente por el principio de “cero informes formales, cero excusas y cero evasiones de responsabilidades”.



Asimismo, se subraya la necesidad de identificar todas las limitaciones existentes y establecer una hoja de ruta clara para su resolución, vinculando las responsabilidades a cada agencia e individuo, especialmente al jefe de cada unidad.



Ca Mau está implementando de forma simultánea un conjunto integral de soluciones para desarrollar una pesca sostenible. Las autoridades locales consideran los datos como base de la gestión, por lo que exigen que toda la información sobre embarcaciones, sanciones y trazabilidad sea “precisa, completa, limpia y activa”, además de actualizarse periódicamente y mantenerse alineada con el nivel central.



Una de las tareas clave para 2026 es la gestión de la flota. La provincia realizará una revisión e inventario exhaustivos de todas las embarcaciones pesqueras para verificar su registro, licencias y la instalación de sistemas de monitoreo (VMS).



Asimismo, Ca Mau adoptará medidas estrictas contra los buques que no cumplan los requisitos para la explotación pesquera, así como contra aquellos propietarios que incumplan deliberadamente los procedimientos establecidos.



Para supervisar de forma estricta las actividades marítimas, la provincia mantiene un sistema de vigilancia permanente las 24 horas y optimiza el uso del sistema de monitoreo de embarcaciones pesqueras para rastrear aquellas que operan cerca de zonas fronterizas o que pierden conexión. Cualquier infracción será investigada y sancionada con rigor conforme a la normativa vigente.



En materia de trazabilidad, Ca Mau implementará de manera simultánea el Sistema Electrónico de Trazabilidad (eCDT) y el Libro de Registro Electrónico de Pesca (eLogbook). El Comité Popular provincial exige que el 100% de las embarcaciones completen los procedimientos de salida, llegada y movimiento en puertos a través del sistema eCDT en todos los puertos pesqueros oficialmente habilitados.



Las empresas procesadoras y los centros de compra también deberán supervisar la producción y mantener registros de trazabilidad en este sistema, garantizando la transparencia y la legalidad de los productos acuáticos destinados a la exportación.



En materia de aplicación de la ley, Ca Mau se centra en revisar y gestionar con firmeza los casos de infracciones en aguas extranjeras. Según el plan, la provincia procesará y llevará ante los tribunales los casos penales ya iniciados, al tiempo que continuará investigando las conductas relacionadas con el envío de embarcaciones para la explotación ilegal en el extranjero o el transporte de equipos VMS en violación de la normativa.



Además de las medidas administrativas y penales, la provincia también presta atención al sustento de los pescadores mediante políticas de apoyo a la reconversión laboral y la creación de medios de vida alternativos adaptados a la realidad local.



Con una visión de largo plazo hasta 2030, Ca Mau desplegará proyectos para planificar la protección y explotación de los recursos acuáticos, modernizar la infraestructura pesquera y desarrollar una acuicultura marina sostenible.



Actualmente, la provincia cuenta con 5.158 embarcaciones pesqueras, de las cuales 1.914 embarcaciones de 15 metros o más están equipadas al 100% con sistemas de VMS./.

VNA