Premier vietnamita exige eliminación total de las deficiencias en lucha contra pesca IUU

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro Ho Quoc Dung firmó el 25 de abril el Despacho Oficial N.º 34/CD-TTg del Primer Ministro, en la que se ordena a ministerios y autoridades locales la eliminación total de las deficiencias en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), con el objetivo de cumplir las exigencias de la Comisión Europea (CE) y avanzar hacia el levantamiento de la “tarjeta amarilla” en 2026.​

El documento reconoce avances tras la quinta inspección de la CE, pero advierte que persisten deficiencias relevantes, especialmente en la coordinación entre fuerzas de control, la lenta gestión de infracciones, las debilidades en la trazabilidad de productos del mar -en particular de materias primas importadas por contenedores- y la aplicación desigual de la ley en algunas localidades.

​Las autoridades atribuyen estas limitaciones a la falta de cumplimiento estricto de responsabilidades por parte de algunos dirigentes locales y organismos competentes, en la implementación de las directrices del Partido, el Gobierno y el Primer Ministro en materia de combate a la pesca IUU.

Las fuerzas de control fronterizo y gestión de puerto pesquero de Ca Na (provincia de Ninh Thuan) inspeccionan los documentos de las embarcaciones de los pescadores. (Foto: VNA)

Ante esta situación, el jefe del Ejecutivo ordena a los responsables de ministerios, sectores y provincias costeras movilizar recursos y reforzar la dirección y supervisión, con una asignación clara de responsabilidades, plazos y resultados. Los titulares serán responsables ante el Gobierno si persisten las irregularidades que dificulten el levantamiento de la “tarjeta amarilla”.

​El Gobierno exige acelerar la elaboración de un decreto que sustituya al Decreto 38/2024/ND-CP sobre sanciones en el sector pesquero, así como revisar el marco legal vigente para reforzar la lucha contra la pesca IUU y promover un desarrollo sostenible y compatible con estándares internacionales.

​Asimismo, se insta a implementar de forma efectiva las estrategias ya aprobadas, centradas en la protección de los recursos marinos, la reducción del esfuerzo pesquero, el impulso de la acuicultura -especialmente marina- y la reconversión de los medios de vida de las comunidades costeras.

​El Primer Ministro ordena un inventario completo de la flota pesquera, la clasificación de embarcaciones no aptas y la actualización de datos entre los sistemas VNFishbase y VNeID, garantizando una base de datos unificada y fiable.

​Todas las embarcaciones deberán estar registradas, inspeccionadas, con licencias vigentes y equipadas con sistemas de monitoreo VMS, además de estar correctamente identificadas, incluso cuando permanezcan en puerto o se utilicen en acuicultura.

​Se exige completar los sistemas de gestión y vigilancia -incluidos VMS, VNFishbase, el sistema de sanciones y la trazabilidad electrónica eCDT- con finalización prevista en junio de 2026.

​El 100% de las embarcaciones deberá ser controlado en sus entradas y salidas de puerto mediante el sistema eCDT y las fuerzas fronterizas, con conexión nacional entre niveles central y local.

​Además, se reforzará la supervisión de embarcaciones de alto riesgo y se establecerán listas de control para buques no elegibles o con antecedentes de infracciones.

​En materia de trazabilidad, se exige que todas las capturas sean descargadas en puertos autorizados y certificadas correctamente. También se endurece el control de materias primas importadas, especialmente por contenedores, con revisión integral de lotes de atún y pez espada importados desde 2024 y de exportaciones a la Unión Europea.

​El Gobierno ordena intensificar patrullas en zonas marítimas sensibles para prevenir la pesca ilegal en aguas extranjeras y eliminar embarcaciones no registradas.

​Se exige investigar, procesar y juzgar con firmeza los casos de violaciones de la normativa de IUU, así como desmantelar redes que organizan la salida de embarcaciones hacia la pesca ilegal en el extranjero, especialmente en Khanh Hoa, Can Tho y An Giang.

​Los casos de pérdida de señal VMS, sobrepaso de límites de pesca y actividades ilegales desde 2024 deberán resolverse de forma definitiva, con actualización inmediata de sanciones en las bases de datos nacionales. También se pide acelerar el enjuiciamiento de casos graves contra empresas implicadas.

​Se mantiene el régimen de informes mensuales y extraordinarios, así como el fortalecimiento de inspecciones y la exigencia de responsabilidades a organizaciones e individuos que incumplan sus funciones.

​El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, como órgano permanente del Comité Nacional contra la pesca IUU, deberá coordinar, supervisar y reportar periódicamente los avances al Gobierno, garantizando la ejecución efectiva de las medidas y el cumplimiento de las recomendaciones de la CE./.