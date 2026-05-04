Sociedad

Transporte aéreo alcanza 1,68 millones de pasajeros durante los días festivos en Vietnam

El sector de la aviación de Vietnam registró 1,68 millones de pasajeros y un aumento del 2,2% durante los festivos del Día de los Reyes Hung y el Día de la Reunificación, con fuerte crecimiento del tráfico internacional.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)
Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El sector de la aviación de Vietnam registró un total de 1,68 millones de pasajeros durante los períodos festivos del Día de Conmemoración de los Reyes Hung y del Día de la Reunificación–Día Internacional del Trabajo (del 25 al 27 de abril y del 30 de abril al 3 de mayo), lo que supone un aumento interanual del 2,2%.

Según la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam (CAAV en inglés), el volumen total de carga alcanzó las 27.450 toneladas, un incremento del 7,2% en comparación con el mismo período del año anterior.

El transporte aéreo nacional representó 675.140 pasajeros y 3.400 toneladas de carga, con descensos del 7,5% y 11,6%, respectivamente. En contraste, el transporte internacional mostró un sólido crecimiento, superando el millón de pasajeros y alcanzando 24.050 toneladas de carga, con aumentos del 10% en pasajeros y del 10,6% en volumen de carga.

Las aerolíneas vietnamitas transportaron en conjunto 1,03 millones de pasajeros y 7.900 toneladas de carga durante los períodos festivos. Estas cifras reflejan una disminución del 7,3% en el número de pasajeros, pero un aumento del 3,5% en el volumen de carga.

En cuanto a las operaciones, las aerolíneas vietnamitas realizaron 4.748 vuelos de salida durante el período festivo hasta el 2 de mayo. De estos, 4.062 vuelos despegaron según lo previsto, lo que se traduce en una tasa media de puntualidad (OTP) del 85,6%. Un total de 56 vuelos fueron cancelados.

De acuerdo con la CAAV, cualquier incidencia en los aeropuertos fue atendida con prontitud y conforme a los procedimientos establecidos, sin que se registraran eventos que afectaran la seguridad operacional ni la seguridad aérea. Los servicios a pasajeros en casos de retrasos o cancelaciones también se llevaron a cabo conforme a la normativa vigente./.

VNA
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