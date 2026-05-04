Vietnam utilizará un solo conjunto de libros de texto a partir del curso escolar 2026–2027

Hanoi (VNA)- El viceministro de Educación y Formación, Pham Ngoc Thuong, informó hoy que el sector educativo implementará un conjunto unificado de libros de texto en todo el país a partir del curso académico 2026–2027.



Durante una rueda de prensa ordinaria del Gobierno, el subtitular precisó que la medida se adopta conforme a la Resolución 71 del Buró Político y la Resolución 281 del Gobierno, con el objetivo de avanzar hacia la gratuidad de los libros de texto en 2030.



Actualmente, el programa utiliza tres series de libros. Debido a la falta de tiempo para elaborar un nuevo conjunto, el Ministerio optó por seleccionar uno de los existentes.



El Ministerio de Educación y Formación ha instruido a las localidades para aplicar la medida de manera sincronizada, al tiempo que subrayó que los libros de texto son únicamente materiales de apoyo y que la enseñanza debe ajustarse al programa educativo, evitando el desperdicio de los materiales ya utilizados.

En rueda de prensa. (Fuente: VNA)





Los contenidos también serán ajustados para adaptarse a los cambios en la división administrativa y al modelo de gobierno local de dos niveles. Asimismo, se exige que la impresión y distribución se completen al menos 20 días antes del inicio del nuevo curso escolar.



En cuanto al programa educativo, el viceministro dijo que el Ministerio aseguró que se mantendrá la estabilidad a largo plazo según la norma internacional (10-15 años), aunque continuará siendo revisado y actualizado según la realidad.



Se reforzarán contenidos relacionados con ciencia, tecnología, innovación, STEM, transformación digital e inteligencia artificial, junto con la educación en habilidades para la vida, cultura y artes, agregó.



Enfatizó que la unificación en un solo conjunto de libros no implica una enseñanza rígida; docentes y estudiantes podrán consultar materiales adicionales. La prioridad de la reforma radica en los métodos de enseñanza, evaluación y control, orientados a desarrollar la capacidad de autoaprendizaje del alumnado y a elevar la calidad educativa en la nueva etapa./.