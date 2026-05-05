Guardias fronterizos vietnamitas rescatan dos barcos pesqueros extranjeros en peligro en alta mar

Hai Phong (VNA) - El Comando de la Guardia Fronteriza de la ciudad de Hai Phong informó que, los días 4 y 5 de mayo, el puesto fronterizo de Bach Long Vi llevó a cabo con éxito dos operaciones consecutivas de búsqueda y rescate de embarcaciones pesqueras extranjeras en peligro en alta mar, garantizando la seguridad de todos sus tripulantes.

​

​Alrededor de las 7:00 horas del 4 de mayo, durante una patrulla rutinaria para proteger la soberanía marítima nacional, un equipo de la estación detectó una embarcación de madera con recubrimiento compuesto encallada en rocas sumergidas cerca de la isla de Bach Long Vi. Tras una primera inspección, se identificó como un barco pesquero extranjero con número de registro 14106, con cuatro tripulantes a bordo.

​

​En el momento del hallazgo, la tripulación se encontraba en estado de pánico, mientras la embarcación derivaba peligrosamente hacia formaciones rocosas, con alto riesgo de ser destrozada por el fuerte oleaje y hundirse. Tras recibir el aviso, el Comando de la Guardia Fronteriza de Hai Phong movilizó de inmediato personal y medios para ejecutar el rescate de emergencia. La embarcación fue asegurada y anclada en condiciones seguras, y todos los tripulantes fueron trasladados a tierra para recibir atención médica y asistencia humanitaria, conforme a la legislación vietnamita y las prácticas internacionales.​

La Guardia Fronteriza de la ciudad de Hai Phong ayuda a remolcar un pesquero chino en peligro en alta mar hasta el puerto de Bach Long Vi. (Foto: VNA)

En la madrugada del 5 de mayo, la estación detectó otra embarcación pesquera extranjera, con número 13377, también encallada cerca de la isla, a unos 200 metros del primer incidente. El barco llevaba seis tripulantes, quienes fueron rescatados y llevados a tierra sanos y salvos.

​

​Ante las difíciles condiciones meteorológicas y la sucesión de incidentes marítimos con embarcaciones extranjeras, el Comando de la Guardia Fronteriza de Hai Phong ha reforzado su presencia y desplegado equipos adicionales en la isla de Bach Long Vi. Las autoridades continúan investigando y esclareciendo las causas de los hechos.

​

​Tras recibir atención médica y estabilizarse, los tripulantes informaron que ambas embarcaciones eran pesqueros chinos. Debido al mal tiempo, con tormentas eléctricas, fuertes vientos y oleaje intenso, sufrieron fallas en el motor mientras faenaban, lo que provocó que perdieran el rumbo y quedaran a la deriva en alta mar. Los tripulantes señalaron que solo se dieron cuenta de que habían ingresado en aguas vietnamitas después de ser rescatados por la guardia fronteriza.

​

​Al mediodía del 5 de mayo, la embarcación 13377 fue remolcada con éxito hasta el refugio del puerto de Bach Long Vi. Mientras tanto, la embarcación 14106 fue reforzada y asegurada en el lugar del incidente, a la espera de condiciones meteorológicas más favorables para continuar las labores de rescate. Los diez tripulantes chinos recibieron atención médica, alimentos, ropa y alojamiento en la isla.

​

​El rescate rápido y exitoso de ambas embarcaciones extranjeras pone de relieve la profesionalidad y el sentido de responsabilidad de la Guardia Fronteriza de Vietnam en la protección de la soberanía y la seguridad marítimas. Asimismo, refleja el compromiso del país con la promoción de un entorno marítimo pacífico, amistoso y humanitario, en línea con el derecho y las prácticas internacionales./.​