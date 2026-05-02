Implementación acelerada del proyecto de centrales nucleares de Ninh Thuan

Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- El proyecto de las centrales nucleares Ninh Thuan 1 y 2 es una obra clave de carácter nacional; para garantizar su finalización en cinco años, la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa está acelerando el progreso y se propone concluir la compensación y la liberación de terrenos en el segundo trimestre de 2026, conforme a las directrices del Primer Ministro.

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Una vez superados los obstáculos en materia de mecanismos y políticas, y con el consenso de la población, Khanh Hoa impulsa la ejecución del proyecto con un enfoque de “campaña”.

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El Comité Directivo del proyecto intensifica la supervisión de las labores de compensación, apoyo y reasentamiento, y ha establecido un grupo de trabajo especial para asistir a las autoridades locales en los procedimientos legales.

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El presidente del Comité Popular Provincial de Khanh Hoa, Nguyen Viet Hung, subrayó la necesidad de aplicar estrictamente el principio de “seis claridades” (persona, tarea, plazo, responsabilidad, producto y resultado), evitando retrasos y la elusión de responsabilidades.

Las autoridades del Comité Popular de la comuna Phuoc Dinh informan sobre el pago de compensaciones económicas a las familias para el traslado de tumbas, con el fin de ejecutar el proyecto de la Central Nuclear Ninh Thuan 1. (Fuente: VNA)

Según el plan, ambos proyectos deberán completar el 100% de la liberación de terrenos y entregarlos a los inversores a más tardar el 30 de junio de 2026. En particular, el área de la central Ninh Thuan 2 deberá concluir antes del 15 de junio, mientras que las zonas de reasentamiento deberán finalizar antes del 30 de junio. Los hitos de ejecución han sido asignados de forma detallada a cada localidad.

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En el caso de Ninh Thuan 1, el plan de compensación deberá aprobarse antes del 31 de mayo, y los pagos deberán completarse entre el 1 y el 30 de junio para las áreas núcleo y de amortiguamiento.

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Mientras tanto, el proyecto Ninh Thuan 2 sigue un calendario similar, con la exigencia de finalizar los pagos en la zona de la central antes del 15 de junio y en las áreas de reasentamiento antes del 30 de junio.

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La provincia exige revisar rigurosamente los beneficiarios, garantizando una ejecución “rápida, precisa y conforme a la normativa”, evitando pérdidas presupuestarias o aprovechamientos indebidos de las políticas. Paralelamente, los organismos competentes aceleran la construcción de zonas de reasentamiento, cementerios, la preparación de materiales y la resolución de cuestiones relacionadas con el suelo.

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Hasta la fecha, los trabajos de medición, inventario y verificación del origen de las tierras están prácticamente concluidos. El proyecto Ninh Thuan 1 abarca más de 449 hectáreas con 835 casos afectados, de los cuales 154 ya cuentan con planes de compensación aprobados. El proyecto Ninh Thuan 2 cubre más de 318 hectáreas con 534 hogares afectados; se ha completado el inventario en el 100% de los casos y se han iniciado pagos anticipados.

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A partir de las acciones implementadas con rapidez, se puede afirmar que la provincia de Khanh Hoa demuestra una firme determinación política hacia el proyecto; no solo es una responsabilidad, sino también la expectativa de poner pronto en operación la primera central nuclear del país y generar confianza en una nueva etapa de desarrollo./.