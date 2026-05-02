Implementación acelerada del proyecto de centrales nucleares de Ninh Thuan

Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- El proyecto de las centrales nucleares Ninh Thuan 1 y 2 es una obra clave de carácter nacional; para garantizar su finalización en cinco años, la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa está acelerando el progreso y se propone concluir la compensación y la liberación de terrenos en el segundo trimestre de 2026, conforme a las directrices del Primer Ministro.
Una vez superados los obstáculos en materia de mecanismos y políticas, y con el consenso de la población, Khanh Hoa impulsa la ejecución del proyecto con un enfoque de “campaña”.
El Comité Directivo del proyecto intensifica la supervisión de las labores de compensación, apoyo y reasentamiento, y ha establecido un grupo de trabajo especial para asistir a las autoridades locales en los procedimientos legales.
El presidente del Comité Popular Provincial de Khanh Hoa, Nguyen Viet Hung, subrayó la necesidad de aplicar estrictamente el principio de “seis claridades” (persona, tarea, plazo, responsabilidad, producto y resultado), evitando retrasos y la elusión de responsabilidades.
Según el plan, ambos proyectos deberán completar el 100% de la liberación de terrenos y entregarlos a los inversores a más tardar el 30 de junio de 2026. En particular, el área de la central Ninh Thuan 2 deberá concluir antes del 15 de junio, mientras que las zonas de reasentamiento deberán finalizar antes del 30 de junio. Los hitos de ejecución han sido asignados de forma detallada a cada localidad.
En el caso de Ninh Thuan 1, el plan de compensación deberá aprobarse antes del 31 de mayo, y los pagos deberán completarse entre el 1 y el 30 de junio para las áreas núcleo y de amortiguamiento.
Mientras tanto, el proyecto Ninh Thuan 2 sigue un calendario similar, con la exigencia de finalizar los pagos en la zona de la central antes del 15 de junio y en las áreas de reasentamiento antes del 30 de junio.
La provincia exige revisar rigurosamente los beneficiarios, garantizando una ejecución “rápida, precisa y conforme a la normativa”, evitando pérdidas presupuestarias o aprovechamientos indebidos de las políticas. Paralelamente, los organismos competentes aceleran la construcción de zonas de reasentamiento, cementerios, la preparación de materiales y la resolución de cuestiones relacionadas con el suelo.
Hasta la fecha, los trabajos de medición, inventario y verificación del origen de las tierras están prácticamente concluidos. El proyecto Ninh Thuan 1 abarca más de 449 hectáreas con 835 casos afectados, de los cuales 154 ya cuentan con planes de compensación aprobados. El proyecto Ninh Thuan 2 cubre más de 318 hectáreas con 534 hogares afectados; se ha completado el inventario en el 100% de los casos y se han iniciado pagos anticipados.
A partir de las acciones implementadas con rapidez, se puede afirmar que la provincia de Khanh Hoa demuestra una firme determinación política hacia el proyecto; no solo es una responsabilidad, sino también la expectativa de poner pronto en operación la primera central nuclear del país y generar confianza en una nueva etapa de desarrollo./.