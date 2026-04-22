Tribunal vietnamita condena a prisión a una mujer por abusar de las libertades democráticas en redes sociales

Vinh Long, Vietnam (VNA) - El Tribunal Popular de la Región 12 de la provincia de Vinh Long condenó hoy a Thach Thi Hoa Ri a tres años y seis meses de prisión por “abusar de los derechos a la libertad y la democracia para atentar contra los intereses del Estado y los derechos e intereses legítimos de organizaciones e individuos”, conforme al Código Penal de Vietnam.



De acuerdo con la acusación en primera instancia, entre 2021 y el momento de su detención, Hoa Ri (nacida en 1971 y residente en la comuna de Phong Thanh) utilizó una cuenta personal de Facebook para publicar, transmitir en directo y compartir numerosos videos con información falsa, invenciones y contenidos difamatorios. Dichas publicaciones incluían expresiones ofensivas contra dirigentes del Partido y del Estado, además de distorsionar las políticas y la gestión gubernamental de Vietnam. Las autoridades competentes revisaron el material y concluyeron que vulneraba los intereses del Estado y los derechos e intereses legítimos de organizaciones e individuos.



La investigación señaló que estas publicaciones generaron una opinión pública negativa, erosionaron la confianza de parte de la población y afectaron la reputación de diversas agencias y organizaciones, así como la seguridad local y el orden social.



Con base en las pruebas recabadas, la policía provincial inició el procedimiento legal correspondiente, formuló cargos y ordenó la detención preventiva de la acusada en noviembre de 2025. Posteriormente, la Fiscalía Popular provincial procesó el caso conforme a la ley.



Durante el juicio, la acusada reconoció los hechos, manifestó arrepentimiento y solicitó clemencia.



Tras valorar la naturaleza y gravedad del delito, así como las circunstancias agravantes y atenuantes, el tribunal decidió imponerle una pena de tres años y seis meses de prisión.



Las autoridades señalaron que la sentencia busca garantizar la aplicación estricta de la ley y, al mismo tiempo, reforzar la concienciación pública sobre el uso responsable de las redes sociales, subrayando que el ejercicio de los derechos a la libertad y la democracia debe ajustarse al marco legal y no vulnerar los intereses del Estado ni los derechos e intereses legítimos de organizaciones e individuos./.

VNA