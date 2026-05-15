Festival cultural de la etnia Cham promoverá acervo patrimonial y turismo

Hanoi (VNA) – La sexta edición del Festival Cultural de la etnia Cham se organizará del 26 al 28 de junio a escala nacional, con la participación de siete provincias y ciudades con importantes comunidades de ese grupo étnico.

​Se trata de las localidades centrales de Khanh Hoa, Gia Lai, Lam Dong, Dak Lak y sureñas de Tay Ninh, An Giang y Ciudad Ho Chi Minh.

El evento tiene como objetivo presentar la riqueza cultural y el pueblo de la comunidad étnica Cham al público nacional e internacional, al tiempo que contribuye a la implementación de la Resolución Nº 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita.

Bajo el tema “Preservar y promover la identidad cultural Cham en una nueva era”, el festival también busca proteger los valores culturales tradicionales de esa comunidad, junto con el desarrollo sostenible del turismo.

Durante el evento se llevarán a cabo diversas actividades culturales, deportivas y turísticas que destacan el patrimonio cham, incluyendo recreaciones de rituales y festivales tradicionales, exhibiciones de artesanía, presentaciones de arte popular, desfiles de trajes tradicionales cham y una exposición multimedia titulada “Colores Cham: convergencia y difusión”.

Los visitantes también podrán explorar productos turísticos, artículos OCOP (Cada comuna, un producto) y especialidades regionales, además de disfrutar de una feria gastronómica con cocina local distintiva./.

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