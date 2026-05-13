Cultura-Deporte

Cultura vietnamita destaca en el bazar benéfico de ASEAN en Grecia

La Embajada de Vietnam y países de la ASEAN celebraron en Atenas la cuarta edición del ASEAN Plus Bazaar para promover la cultura del Sudeste Asiático y recaudar fondos para niños desfavorecidos en Grecia.

Embajadores de los países de ASEAN y embajadores de otros países en el bazar. (Fuente: VNA)
Embajadores de los países de ASEAN y embajadores de otros países en el bazar. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La Embajada de Vietnam, junto con las representaciones diplomáticas de otros países de la ASEAN en Grecia y la organización benéfica “Friends of Children”, organizó del 9 al 10 de mayo en Atenas la cuarta edición del Bazar de Amigos de la ASEAN Plus.

La edición de este año reunió a representantes de varios países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), entre ellos Vietnam, Indonesia, Filipinas y Tailandia, además de socios y amigos del bloque como Japón, Corea del Sur, Pakistán y Bangladesh, junto con el Consulado Honorario de Malasia en Grecia y el Consejo Empresarial de la ASEAN.

El bazar tuvo como objetivo fortalecer los intercambios entre los pueblos de la ASEAN y Grecia, aumentar la visibilidad del bloque en el país anfitrión y recaudar fondos para apoyar a niños desfavorecidos en Grecia.

El presidente de la organización benéfica griega “Friends of Children” expresó su agradecimiento a los países de la ASEAN por el apoyo brindado durante los últimos cuatro años mediante actividades destinadas a ayudar a niños vulnerables en el país europeo, y calificó el bazar solidario como una iniciativa especialmente significativa.

Durante las dos jornadas del evento, el pabellón de Vietnam atrajo a numerosos visitantes gracias a sus productos nacionales y su gastronomía tradicional. Destacó especialmente la presentación de dan ty ba (laúd vietnamita de cuatro cuerdas) a cargo del joven artista Nguyen Duong Thai, que recibió una gran acogida y contribuyó a difundir la identidad cultural vietnamita ante el público internacional, aportando además un ambiente vibrante a la feria./.

VNA
#ASEAN #Vietnam-Grecia
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