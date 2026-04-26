Cultura-Deporte

Festival del templo de reyes Hung: Convergencia del patriotismo y fuerza de unidad nacional

Durante miles de años, el Festival del templo de los reyes Hung se ha considerado como una festividad importante que refleja la identidad cultural única del pueblo vietnamita, expresa la filosofía de “Al beber agua, se recuerda el manantial” y honra las contribuciones de los Reyes Hung a la fundación y defensa del país.

Festival del templo de reyes Hung: Convergencia del patriotismo y fuerza de unidad nacional ảnh 1
VNA
#Reyes Hung #Phu Tho #Patrimonio Intangible de la Humanidad
Seguir VietnamPlus

Emulación patriótica

Noticias relacionadas

Ver más

El espectáculo 'Lotus Swing'. (Fuente: Federación de Circo de Vietnam)

Circo vietnamita celebrará del 30 de abril y 1 de mayo con diversas actividades

La Federación de Circo de Vietnam organizará el programa "Gala de circo y magia de las tres regiones 2026" con 9 funciones en el Circo Central, en la calle Tran Nhan Tong, Hanoi, con motivo de las celebraciones del Día de Liberación del Sur y Reunificación Nacional (30 de abril) y el Día Internacional de Trabajo (1 de mayo).

La Editorial de la Agencia Vietnamita de Noticias presenta en Hanoi el libro fotográfico bilingüe sobre las elecciones parlamentarias. (Foto: VNA)

Presentan libro fotográfico sobre las elecciones parlamentarias de Vietnam

La Editorial de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) presentó hoy en Hanoi el libro fotográfico bilingüe (vietnamita-inglés) titulado “Fiesta nacional – Elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los miembros de los Consejos Populares en los niveles para el período 2026-2031”.

Una actividad artística sobre la cultura Cham. (Fuente: VNA)

Celebrarán sexto Festival de cultura étnica Cham en Khanh Hoa

El sexto Festival de Cultura Étnica Cham se celebrará del 26 al 28 de junio en la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa, reuniendo a delegaciones de siete localidades de Khanh Hoa, Gia Lai, Lam Dong, Tay Ninh, An Giang, Dak Lak y Ciudad Ho Chi Minh.

El té Shan Tuyet: de tradición local a marca nacional de Vietnam

El té Shan Tuyet: de tradición local a marca nacional de Vietnam

Gracias a sus condiciones naturales privilegiadas, una larga tradición de cultivo y la aplicación del programa “Una Comuna, Un Producto” (OCOP), el té Shan Tuyet de Suoi Giang, en la comuna de Van Chan, provincia norteña de Yen Bai, ha incrementado de forma constante su valor y ampliado su presencia en el mercado.

La reunión del trabajo entre la delegación del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y las autoridades locales. (Foto: VNA=

Provincia de Khanh Hoa impulsa la marca nacional “Ciudad de la Fotografía de Vietnam”

Una delegación del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, encabezada por el viceministro Ta Quang Dong, sostuvo este martes una reunión de trabajo con el Comité Popular de la provincia de Khanh Hoa para avanzar en la implementación del proyecto “Construcción y promoción de la marca nacional – Ciudad de la Fotografía de Vietnam”.