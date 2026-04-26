Festival del templo de reyes Hung: Convergencia del patriotismo y fuerza de unidad nacional

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Ciudad de Da Nang será sede de la Copa Mundial de Pickleball 2026
Da Nang acogerá la Copa Mundial de Pickleball 2026, con 4.000 atletas de más de 80 países en el primer torneo en Asia.
Vietnam conquista su primer oro en los Juegos Asiáticos de Playa
Ha Thi Thuy Hang logra el primer oro de Vietnam en atletismo en los Juegos Asiáticos de Playa en China tras un salto decisivo de 6,16 metros en la final de longitud femenina.
Vietnamitas en el exterior regresan para rendir homenaje a los fundadores de la nación
Delegación de vietnamitas en el exterior honra a los Reyes Hung y refuerza cooperación e inversión en la provincia de Phu Tho.
Premier vietnamita pide impulsar el desarrollo integral de la cultura, el deporte y el turismo
El primer ministro de Vietnam impulsa reformas en cultura y turismo para alcanzar 25 millones de visitantes internacionales en 2026.
Festival deportivo y cultural impulsa la cooperación entre Vietnam y otros países
Ciudad Ho Chi Minh acoge torneo internacional de danza del león y dragón 2026 para promover cultura, turismo e intercambios con Asia.
El maquillaje en el Tuong, el lenguaje visual del teatro clásico vietnamita
En el arte Tuong (drama clásico), el maquillaje o pintura facial desempeña un papel fundamental. El público puede reconocer el carácter del personaje con solo observar el rostro maquillado del actor.
Circo vietnamita celebrará del 30 de abril y 1 de mayo con diversas actividades
La Federación de Circo de Vietnam organizará el programa "Gala de circo y magia de las tres regiones 2026" con 9 funciones en el Circo Central, en la calle Tran Nhan Tong, Hanoi, con motivo de las celebraciones del Día de Liberación del Sur y Reunificación Nacional (30 de abril) y el Día Internacional de Trabajo (1 de mayo).
Culturas étnicas cobrarán vida durante vacaciones del 30 de abril y 1 de mayo en Vietnam
Hanoi acoge “Encuentro en las Tierras Altas” con mercados étnicos, rituales y cultura del norte de Vietnam.
Presentan libro fotográfico sobre las elecciones parlamentarias de Vietnam
La Editorial de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) presentó hoy en Hanoi el libro fotográfico bilingüe (vietnamita-inglés) titulado “Fiesta nacional – Elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los miembros de los Consejos Populares en los niveles para el período 2026-2031”.
Vietnam y Corea del Sur impulsan coproducción cinematográfica sobre héroe nacional vietnamita
Vietnam y Corea del Sur impulsan coproducción cinematográfica sobre héroe nacional vietnamita
Programa cultural en Ciudadela Imperial de Thang Long refuerza vínculos Vietnam–Corea del Sur
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, presiden en Hanoi un programa cultural en la Ciudadela Imperial de Thang Long, destacando la amistad Vietnam-Corea del Sur.
Celebrarán sexto Festival de cultura étnica Cham en Khanh Hoa
El sexto Festival de Cultura Étnica Cham se celebrará del 26 al 28 de junio en la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa, reuniendo a delegaciones de siete localidades de Khanh Hoa, Gia Lai, Lam Dong, Tay Ninh, An Giang, Dak Lak y Ciudad Ho Chi Minh.
Festival del banh mi regresa para celebrar el ícono mundial de comida callejera vietnamita
El Festival del banh mi 2026 en Ciudad Ho Chi Minh destaca sabores, cultura y posiciona este bocadillo vietnamita como marca global.
Celebran programa “Colores del turismo en la tierra de los ancestros – Phu Tho 2026”
El Departamento de Cultura, Deportes y Turismo inauguró el 22 de abril el programa “Colores del turismo en la tierra de los ancestros – Phu Tho 2026”, y lanzó también el programa de estímulo al turismo de 2026 bajo el lema “Phu Tho - Ven para amar”.
El té Shan Tuyet: de tradición local a marca nacional de Vietnam
Gracias a sus condiciones naturales privilegiadas, una larga tradición de cultivo y la aplicación del programa “Una Comuna, Un Producto” (OCOP), el té Shan Tuyet de Suoi Giang, en la comuna de Van Chan, provincia norteña de Yen Bai, ha incrementado de forma constante su valor y ampliado su presencia en el mercado.
Vietnam y Corea del Sur estrechan lazos culturales a través de una exposición internacional de artes visuales
Artistas de Vietnam y Corea del Sur participan en la Exposición internacional de artes visuales “Flujo cultural”, inaugurada hoy en la Universidad Hung Vuong en la provincia vietnamita de Phu Tho, un encuentro que busca fortalecer el intercambio cultural y artístico entre ambos países.
Parlamento vietnamita propone destinar al menos el 2% del presupuesto estatal a la cultura
Vietnam debate asignar al menos el 2% del presupuesto estatal a cultura para impulsar desarrollo sostenible y preservar el patrimonio nacional.
Provincia de Khanh Hoa impulsa la marca nacional “Ciudad de la Fotografía de Vietnam”
Una delegación del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, encabezada por el viceministro Ta Quang Dong, sostuvo este martes una reunión de trabajo con el Comité Popular de la provincia de Khanh Hoa para avanzar en la implementación del proyecto “Construcción y promoción de la marca nacional – Ciudad de la Fotografía de Vietnam”.
Selección femenina de Vietnam ocupa el puesto 37 en el ranking de la FIFA
Vietnam ocupa el puesto 37 del ranking FIFA femenino con 1.593,71 puntos tras torneos recientes. España lidera la clasificación mundial.
Exposición presenta cerca de 100 obras maestras de la pintura mundial y vietnamita
Maison de Lumière exhibe obras de Da Vinci, Van Gogh y artistas vietnamitas en Ciudad Ho Chi Minh, impulsando cultura y turismo.