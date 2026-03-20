Día Internacional de Francofonía 2026: Papel vanguardista de juventud en cohesión social y construcción de paz

Hanoi (VNA) – Bajo el lema “¿Una generación de paz? Contribución de la juventud por un mundo más pacífico”, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, en colaboración con la Oficina Regional para Asia y el Pacífico de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), celebró hoy el Día Internacional de la Francofonía en el histórico lago Van, perteneciente al complejo del Templo de la Literatura (Van Mieu) en Hanoi.



El evento reafirmó el compromiso de Vietnam con los valores de solidaridad, diálogo y respeto a la diversidad cultural, destacando a las nuevas generaciones como actores clave para cerrar brechas y fomentar la tolerancia en un entorno global complejo.



Durante la ceremonia, el viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang, destacó que la Francofonía representa un espacio compartido por más de 396 millones de personas en todo el mundo. Para Vietnam, este vínculo no es solo un legado histórico, sino un canal de cooperación dinámica que impulsa una integración internacional profunda.



El viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang, en la ceremonia. (Foto: VNA)



El diplomático aseguró que el país continuará desempeñando su papel como miembro activo y responsable, trabajando estrechamente con los estados miembros para el éxito de la XX Cumbre de la Francofonía, que se llevará a cabo en noviembre de 2026 en Phnom Penh, Camboya.



En un mensaje dirigido a la comunidad francófona en Vietnam, la secretaria general de la OIF, Louise Mushikiwabo, elogió la posición de Vietnam como un pilar fundamental de la organización en la región de Asia y el Pacífico.



Mushikiwabo subrayó que el idioma francés sigue consolidándose como una lengua moderna y llena de oportunidades, e hizo un llamado especial a la juventud para liderar el diálogo y fortalecer la cohesión social.



Asimismo, instó a los países miembros a potenciar el multilateralismo y elevar la influencia del espacio francófono en la arena internacional de cara a la próxima cumbre de 2026.



La elección del Templo de la Literatura, símbolo de la tradición académica y el respeto al conocimiento en Vietnam, para esta celebración realzó la conexión entre el saber, la cultura y las aspiraciones de paz de las generaciones actuales.



El Día Internacional de la Francofonía, establecido oficialmente en 1980, busca honrar la diversidad cultural y promover la cooperación internacional. Actualmente, mientras el francés cuenta con casi 400 millones de hablantes a nivel global, en Vietnam la comunidad francófona alcanza cerca de un millón de personas, consolidando un puente cultural que trasciende fronteras./.