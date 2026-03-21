Cultura-Deporte

Bellezas del mundo se reunirán en Vietnam para Miss Heritage Global 2026

Las ciudades centrales de Da Nang y Hue están listas para convertirse en el centro de atención de la comunidad mundial de la belleza este agosto, cuando Vietnam sea anfitrión por primera vez del certamen Miss Heritage Global.

Bellezas del mundo se reunirán en Vietnam para Miss Heritage Global 2026. Foto: Comité organizador
Bellezas del mundo se reunirán en Vietnam para Miss Heritage Global 2026. Foto: Comité organizador

Hanoi (VNA) – Las ciudades centrales de Da Nang y Hue están listas para convertirse en el centro de atención de la comunidad mundial de la belleza este agosto, cuando Vietnam sea anfitrión por primera vez del certamen Miss Heritage Global.

El concurso celebra la belleza en conexión con los valores culturales y el patrimonio mundial.

Se espera que más de 40 concursantes de países y territorios de todo el mundo participen en esta séptima edición, cada una aportando identidades culturales únicas para mostrar el patrimonio de sus naciones ante el público internacional.

Según los organizadores, la competencia se llevará a cabo del 7 al 13 de agosto, con una serie de actividades culturales y turísticas en Da Nang y Hue, destinos famosos por sus sistemas de patrimonio reconocidos por la UNESCO.

Lugares emblemáticos como el Puente del Dragón, Ba Na Hills, la Ciudad Imperial de Hue, Hoi An y el Santuario de My Son servirán como escenarios vibrantes donde la belleza se encuentra con la cultura.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la carrera de relevos Miss Heritage Global 2026, un evento deportivo comunitario diseñado para conectar a las concursantes internacionales con las comunidades locales.
Con un formato de relevos de 15 kilómetros, cada equipo estará compuesto por una concursante internacional y participantes locales, creando una combinación única de espíritu global y comunitario.

Más allá de la competencia, esta actividad tiene un significado más profundo al promover la conciencia sobre la salud, fomentar estilos de vida activos y reforzar la responsabilidad en la preservación del patrimonio. También contribuye a presentar a Vietnam como un destino moderno, amigable y dinámico.

El recorrido culminará con la gran final el 12 de agosto en Da Nang. Las concursantes competirán en categorías como el Ao dai vietnamita (traje tradicional), traje nacional, ropa deportiva y vestido de noche, antes de que las cinco finalistas pasen a la ronda de preguntas y respuestas para determinar a la ganadora de la corona.

El certamen Miss Heritage Global se celebró por primera vez en 2013. La edición más reciente tuvo lugar en 2022 en Sudáfrica. La edición de 2026 marca su séptima temporada y la primera vez que el evento se organiza en en Asia, concretamente en Vietnam./.

VNA
#Miss Heritage Global 2026 #concurso belleza Vietnam #turismo Da Nang Hue
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Un espectáculo en el evento. (Foto: VNA)

Día Internacional de Francofonía 2026: Papel vanguardista de juventud en cohesión social y construcción de paz

Bajo el lema “¿Una generación de paz? Contribución de la juventud por un mundo más pacífico”, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, en colaboración con la Oficina Regional para Asia y el Pacífico de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), celebró hoy el Día Internacional de la Francofonía en el histórico lago Van, perteneciente al complejo del Templo de la Literatura (Van Mieu) en Hanoi.

Siete décadas preservando y promoviendo el arte del teatro de marionetas vietnamitas

Siete décadas preservando y promoviendo el arte del teatro de marionetas vietnamitas

A lo largo de 70 años de construcción, renovación y desarrollo (1956–2026), el Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam ha afirmado constantemente su papel como el mayor centro de arte de marionetas del país, con la misión de desarrollar un arte de carácter nacional y moderno, heredando selectivamente la esencia del arte mundial, contribuyendo así a la construcción y el desarrollo de una cultura vietnamita avanzada y rica en identidad.

La selección de Vietnam estará presente en la fase final de la Copa Asiática 2027. Foto de archivo: VFF

Vietnam asegura su clasificación a la Copa Asiática de Fútbol 2027

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció hoy una decisión disciplinaria contra la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) por infringir el Artículo 56 del Código Disciplinario y de Ética, una medida que altera de forma decisiva la clasificación del Grupo F en la fase final de las eliminatorias rumbo a la Copa Asiática 2027.