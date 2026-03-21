Bellezas del mundo se reunirán en Vietnam para Miss Heritage Global 2026

Hanoi (VNA) – Las ciudades centrales de Da Nang y Hue están listas para convertirse en el centro de atención de la comunidad mundial de la belleza este agosto, cuando Vietnam sea anfitrión por primera vez del certamen Miss Heritage Global.



El concurso celebra la belleza en conexión con los valores culturales y el patrimonio mundial.



Se espera que más de 40 concursantes de países y territorios de todo el mundo participen en esta séptima edición, cada una aportando identidades culturales únicas para mostrar el patrimonio de sus naciones ante el público internacional.



Según los organizadores, la competencia se llevará a cabo del 7 al 13 de agosto, con una serie de actividades culturales y turísticas en Da Nang y Hue, destinos famosos por sus sistemas de patrimonio reconocidos por la UNESCO.



Lugares emblemáticos como el Puente del Dragón, Ba Na Hills, la Ciudad Imperial de Hue, Hoi An y el Santuario de My Son servirán como escenarios vibrantes donde la belleza se encuentra con la cultura.



Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la carrera de relevos Miss Heritage Global 2026, un evento deportivo comunitario diseñado para conectar a las concursantes internacionales con las comunidades locales.

Con un formato de relevos de 15 kilómetros, cada equipo estará compuesto por una concursante internacional y participantes locales, creando una combinación única de espíritu global y comunitario.



Más allá de la competencia, esta actividad tiene un significado más profundo al promover la conciencia sobre la salud, fomentar estilos de vida activos y reforzar la responsabilidad en la preservación del patrimonio. También contribuye a presentar a Vietnam como un destino moderno, amigable y dinámico.



El recorrido culminará con la gran final el 12 de agosto en Da Nang. Las concursantes competirán en categorías como el Ao dai vietnamita (traje tradicional), traje nacional, ropa deportiva y vestido de noche, antes de que las cinco finalistas pasen a la ronda de preguntas y respuestas para determinar a la ganadora de la corona.



El certamen Miss Heritage Global se celebró por primera vez en 2013. La edición más reciente tuvo lugar en 2022 en Sudáfrica. La edición de 2026 marca su séptima temporada y la primera vez que el evento se organiza en en Asia, concretamente en Vietnam./.

VNA