Siete décadas preservando y promoviendo el arte del teatro de marionetas vietnamitas

A lo largo de 70 años de construcción, renovación y desarrollo (1956–2026), el Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam ha afirmado constantemente su papel como el mayor centro de arte de marionetas del país, con la misión de desarrollar un arte de carácter nacional y moderno, heredando selectivamente la esencia del arte mundial, contribuyendo así a la construcción y el desarrollo de una cultura vietnamita avanzada y rica en identidad.