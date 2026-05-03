Siete décadas preservando y promoviendo el arte del teatro de marionetas vietnamitas

Cultura-Deporte
Una sesión de ensayo de los artistas del Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam. Foto: Khanh Hoa – VNA
Una sesión de ensayo de los artistas del Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam. Foto: Khanh Hoa – VNA
El arte tradicional de las marionetas acuáticas se presenta en el Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam. Foto: Khanh Hoa – VNA
El arte tradicional de las marionetas acuáticas se presenta en el Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam. Foto: Khanh Hoa – VNA
El hito de los 70 años reconoce el camino perseverante de varias generaciones de artistas del teatro en la preservación y promoción del arte tradicional de marionetas. Foto: Khanh Hoa – VNA
El hito de los 70 años reconoce el camino perseverante de varias generaciones de artistas del teatro en la preservación y promoción del arte tradicional de marionetas. Foto: Khanh Hoa – VNA
El Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam ha realizado numerosas innovaciones creativas al combinar las marionetas terrestres con las actuaciones de marionetas acuáticas, ofreciendo espectáculos artísticos únicos al público. Foto: Khanh Hoa – VNA
El Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam ha realizado numerosas innovaciones creativas al combinar las marionetas terrestres con las actuaciones de marionetas acuáticas, ofreciendo espectáculos artísticos únicos al público. Foto: Khanh Hoa – VNA
El arte tradicional de las marionetas acuáticas presentado en el Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam. Foto: Khanh Hoa – VNA
El arte tradicional de las marionetas acuáticas presentado en el Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam. Foto: Khanh Hoa – VNA
El arte tradicional de las marionetas acuáticas presentado en el Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam. Foto: Khanh Hoa – VNA
El arte tradicional de las marionetas acuáticas presentado en el Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam. Foto: Khanh Hoa – VNA
El Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam ha realizado numerosas innovaciones creativas al combinar las marionetas terrestres con las actuaciones de marionetas acuáticas, ofreciendo espectáculos artísticos únicos al público. Foto: Khanh Hoa – VNA
El Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam ha realizado numerosas innovaciones creativas al combinar las marionetas terrestres con las actuaciones de marionetas acuáticas, ofreciendo espectáculos artísticos únicos al público. Foto: Khanh Hoa – VNA
El Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam se esfuerza continuamente por difundir los valores culturales nacionales al público nacional e internacional, contribuyendo a hacer realidad el espíritu de la Resolución 80-NQ/TW sobre el desarrollo de la cultura vietnamita. Foto: VNA
El Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam se esfuerza continuamente por difundir los valores culturales nacionales al público nacional e internacional, contribuyendo a hacer realidad el espíritu de la Resolución 80-NQ/TW sobre el desarrollo de la cultura vietnamita. Foto: VNA
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Siete décadas preservando y promoviendo el arte del teatro de marionetas vietnamitas

A lo largo de 70 años de construcción, renovación y desarrollo (1956–2026), el Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam ha afirmado constantemente su papel como el mayor centro de arte de marionetas del país, con la misión de desarrollar un arte de carácter nacional y moderno, heredando selectivamente la esencia del arte mundial, contribuyendo así a la construcción y el desarrollo de una cultura vietnamita avanzada y rica en identidad.

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