Cultura-Deporte

Festival Pho 2026 conecta a entusiastas de la gastronomía nacionales e internacionales

El Festival Pho 2026 en Ninh Binh celebra la historia y evolución del pho vietnamita, destacando su valor cultural y su camino hacia el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Elaboración de fideos de arroz al estilo tradicional de la aldea de Van Cu. Foto: VNA
Elaboración de fideos de arroz al estilo tradicional de la aldea de Van Cu. Foto: VNA

Ninh Binh, Vietnam (VNA) – El Festival Pho 2026, bajo el tema "Pho vietnamita: Un patrimonio vivo en la nueva era", se llevó a cabo la víspera en la zona peatonal Thien Truong, en la provincia norteña de Ninh Binh, celebrando el origen histórico del plato y su continua evolución en las distintas regiones.

Le Thi Thiet, presidenta de la Asociación de Cultura Gastronómica de Ninh Binh, afirmó que el Pho (sopa de fideo de arroz con carne de res) de Nam Dinh se ha convertido en un símbolo de la cultura culinaria vietnamita.

Nacido en pueblos artesanales tradicionales como Van Cu y Giao Cu, cuna del Pho, generaciones de maestros artesanos han custodiado sus recetas secretas. Actualmente, los productores de Pho están creando variaciones regionales, difundiendo esta sopa de fideos por todo el país y obteniendo reconocimiento internacional.

En 2024, tanto el Pho de Nam Dinh como el de Hanoi lograron un importante reconocimiento al ser incluidos en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional de Vietnam.

Esta designación no solo honra su profundo significado cultural, histórico y gastronómico, sino que también impone la responsabilidad fundamental de mantener viva la tradición, impulsarla en la actualidad y trabajar arduamente para que el Pho vietnamita sea reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Entre las actividades destacadas se incluyen la evaluación "Huella del Pho vietnamita", el foro "Pho vietnamita en el flujo del patrimonio mundial", la demostración "El Pho enrollado de tres regiones", la noche artística "Pho Connect" y el coloquio "We Love Pho" (Amamos Pho).

vnanet-vna-potal-khai-mac-festival-pho-2026-8653925.jpg
Los stands en la cita (Fuente: VNA)

Dentro del marco del evento, del 18 al 19 de marzo, el programa "Regreso al templo de la aldea de Van Cu - Abriendo una página de patrimonio" en la comuna de Nam Dong ofrecerá a los participantes la oportunidad de experimentar la preparación del Pho, degustar la gastronomía local y participar en intercambios culturales.

Van Cu es considerado una de las cunas del arte de elaborar Pho, con numerosos artesanos y chefs trabajando tanto dentro como fuera del país.

El Festival Pho 2026 es una ocasión para que los turistas disfruten de los sabores de este plato, según las características de las tres regiones del país, difundiendo así los valores de la cultura gastronómica vietnamita y despertando el orgullo por el patrimonio nacional./.

VNA
#Pho #UNESCO #Ninh Binh
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Un espectáculo en el evento. (Foto: VNA)

Día Internacional de Francofonía 2026: Papel vanguardista de juventud en cohesión social y construcción de paz

Bajo el lema “¿Una generación de paz? Contribución de la juventud por un mundo más pacífico”, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, en colaboración con la Oficina Regional para Asia y el Pacífico de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), celebró hoy el Día Internacional de la Francofonía en el histórico lago Van, perteneciente al complejo del Templo de la Literatura (Van Mieu) en Hanoi.

Siete décadas preservando y promoviendo el arte del teatro de marionetas vietnamitas

Siete décadas preservando y promoviendo el arte del teatro de marionetas vietnamitas

A lo largo de 70 años de construcción, renovación y desarrollo (1956–2026), el Teatro Nacional de Marionetas de Vietnam ha afirmado constantemente su papel como el mayor centro de arte de marionetas del país, con la misión de desarrollar un arte de carácter nacional y moderno, heredando selectivamente la esencia del arte mundial, contribuyendo así a la construcción y el desarrollo de una cultura vietnamita avanzada y rica en identidad.

La selección de Vietnam estará presente en la fase final de la Copa Asiática 2027. Foto de archivo: VFF

Vietnam asegura su clasificación a la Copa Asiática de Fútbol 2027

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció hoy una decisión disciplinaria contra la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) por infringir el Artículo 56 del Código Disciplinario y de Ética, una medida que altera de forma decisiva la clasificación del Grupo F en la fase final de las eliminatorias rumbo a la Copa Asiática 2027.