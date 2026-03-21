Festival Pho 2026 conecta a entusiastas de la gastronomía nacionales e internacionales

Ninh Binh, Vietnam (VNA) – El Festival Pho 2026, bajo el tema "Pho vietnamita: Un patrimonio vivo en la nueva era", se llevó a cabo la víspera en la zona peatonal Thien Truong, en la provincia norteña de Ninh Binh, celebrando el origen histórico del plato y su continua evolución en las distintas regiones.

Le Thi Thiet, presidenta de la Asociación de Cultura Gastronómica de Ninh Binh, afirmó que el Pho (sopa de fideo de arroz con carne de res) de Nam Dinh se ha convertido en un símbolo de la cultura culinaria vietnamita.

Nacido en pueblos artesanales tradicionales como Van Cu y Giao Cu, cuna del Pho, generaciones de maestros artesanos han custodiado sus recetas secretas. Actualmente, los productores de Pho están creando variaciones regionales, difundiendo esta sopa de fideos por todo el país y obteniendo reconocimiento internacional.

En 2024, tanto el Pho de Nam Dinh como el de Hanoi lograron un importante reconocimiento al ser incluidos en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional de Vietnam.

Esta designación no solo honra su profundo significado cultural, histórico y gastronómico, sino que también impone la responsabilidad fundamental de mantener viva la tradición, impulsarla en la actualidad y trabajar arduamente para que el Pho vietnamita sea reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Entre las actividades destacadas se incluyen la evaluación "Huella del Pho vietnamita", el foro "Pho vietnamita en el flujo del patrimonio mundial", la demostración "El Pho enrollado de tres regiones", la noche artística "Pho Connect" y el coloquio "We Love Pho" (Amamos Pho).

Los stands en la cita (Fuente: VNA)

Dentro del marco del evento, del 18 al 19 de marzo, el programa "Regreso al templo de la aldea de Van Cu - Abriendo una página de patrimonio" en la comuna de Nam Dong ofrecerá a los participantes la oportunidad de experimentar la preparación del Pho, degustar la gastronomía local y participar en intercambios culturales.

Van Cu es considerado una de las cunas del arte de elaborar Pho, con numerosos artesanos y chefs trabajando tanto dentro como fuera del país.

El Festival Pho 2026 es una ocasión para que los turistas disfruten de los sabores de este plato, según las características de las tres regiones del país, difundiendo así los valores de la cultura gastronómica vietnamita y despertando el orgullo por el patrimonio nacional./.