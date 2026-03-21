Vietnam impulsa el intercambio cultural en festival francófono celebrado en México

Ciudad de México (VNA)- En el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Francofonía (20 de marzo), el Club France en la Ciudad de México organizó el Festival de la Francofonía y la Primavera 2026, con la participación de numerosas representaciones diplomáticas y de la comunidad internacional, en el que Vietnam fue seleccionado como país invitado de honor.

El evento, celebrado del 19 al 22 de marzo, tiene como objetivo enaltecer los valores de la comunidad francófona y, al mismo tiempo, promover el diálogo cultural entre las naciones.

En su calidad de invitado de honor, Vietnam se convirtió en uno de los puntos más destacados, contribuyendo a enriquecer el espacio de intercambio multicultural en México.

Durante la ceremonia de inauguración, representantes de misiones diplomáticas valoraron positivamente el significado del evento para fortalecer el entendimiento y la cohesión entre los países miembros de la Francofonía.

El embajador de Vietnam en México, Nguyen Van Hai, copresidió el acto inaugural, reafirmando así el papel proactivo y activo de Vietnam en las iniciativas de cooperación cultural multilateral.

Uno de los momentos más relevantes del festival fue la inauguración de la estatua Marianne ou la Liberté en el recinto del Club France.

Se trata de la obra simbólica de Francia, que representa los valores de libertad, igualdad y fraternidad, rinde homenaje al espíritu de la comunidad francófona a nivel mundial.

Su develación en el marco del evento no solo puso de relieve la identidad francófona, sino que también creó un espacio de convergencia cultural, donde Vietnam y otros países miembros comparten y difunden valores comunes.

A lo largo del festival, la imagen de Vietnam y de su pueblo fue presentada mediante diversas actividades, como exposiciones fotográficas, espectáculos de arte tradicional y espacios gastronómicos con identidad nacional.

Estas iniciativas atrajeron a un amplio público local y a visitantes internacionales, contribuyendo a difundir los valores culturales distintivos de Vietnam.

Asimismo, se llevaron a cabo actividades deportivas, programas comunitarios y eventos dirigidos a niños y jóvenes, generando un entorno de conexión multidimensional entre diferentes culturas. En este conjunto, Vietnam destacó como un puente dinámico entre Asia y la comunidad francófona.

La designación de Vietnam como país invitado de honor en el Festival de Primavera Francófona 2026 no solo refleja el reconocimiento de la comunidad internacional a sus aportes, sino que también reafirma el creciente posicionamiento del país en los foros culturales globales, mediante un enfoque proactivo, identitario y de profunda integración./.