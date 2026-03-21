Programa “Viaje de Primavera de la Amistad 2026” promueve la cultura vietnamita

Hanoi (VNA)- La Unión de Organizaciones de Amistad de Hanoi, en colaboración con el Departamento de Turismo, organizó hoy el programa “Viaje de Primavera de la Amistad 2026” en la reliquia nacional especial de Huong Son, que reunió a más de 400 delegados nacionales e internacionales.



El evento contó con la participación de 15 embajadores y encargados de negocios, junto con más de 200 diplomáticos, representantes de organizaciones internacionales y no gubernamentales, así como líderes de varios ministerios, sectores y localidades.



Esta actividad anual tiene como objetivo promover los valores históricos y culturales de Vietnam, además de fortalecer el intercambio, la comprensión y la amistad entre el pueblo vietnamita y la comunidad internacional.

En la cita (Fuente: VNA)





En su intervención, Saadi Salama, embajador de Palestina en Vietnam, destacó que el programa es un puente importante para que la comunidad internacional conozca más a fondo la cultura y el pueblo vietnamita, al mismo tiempo que fomenta la solidaridad entre los países.



Según Nguyen Ngoc Ky, presidente de la Unión de Organizaciones de Amistad de Hanoi, la localidad está preparando la documentación para presentar a la UNESCO la candidatura de Huong Son como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad para 2030.



Dentro del programa, los delegados disfrutaron de un recorrido cultural y espiritual único, explorando el arroyo Yen, visitando la pagoda Thien Tru y descubriendo el sistema de templos, pagodas y cuevas del complejo.



El embajador Saadi Salama expresó su admiración por la belleza serena, el paisaje natural y el ambiente espiritual del complejo de reliquias Huong Son, señalando que el programa ayuda a difundir la imagen de Vietnam a nivel internacional.



La organización de la actividad no solo promueve el potencial turístico de Hanoi, sino que también impulsa el intercambio cultural y la cooperación internacional, contribuyendo a la construcción de la capital bajo el lema “Cultura – Identidad – Creatividad – Integración – Conexión”, y fortaleciendo la posición del turismo vietnamita en el mapa mundial./.