Cultura-Deporte

Vietnam empata con Corea del Norte en su debut en el torneo internacional de fútbol en Xi’an

Vietnam sub-23 iguala 1-1 ante Corea del Norte en su debut en el torneo CFA Team China 2026 y se prepara para enfrentar a Tailandia.

Selección sub-23 de fútbol de Vietnam (Foto: VFF)
Selección sub-23 de fútbol de Vietnam (Foto: VFF)

Hanoi (VNA) – La selección sub-23 de fútbol de Vietnam empató 1-1 frente a su similar del Corea del Norte en su partido inaugural del Torneo Internacional CFA Team China – Xi’an 2026, disputado el 25 de marzo.

El conjunto vietnamita comenzó con ímpetu y se adelantó en el minuto 6, cuando Minh Tam definió desde un ángulo cerrado tras una rápida jugada ofensiva. No obstante, el equipo norcoreano reaccionó con presión constante, imponiendo su fortaleza física y un marcaje alto que dificultó el ritmo de juego de Vietnam.

Pese a generar varias posibilidades de anotar, incluida una clara oportunidad mano a mano desperdiciada por Nguyen Cong Phuong, Vietnam no logró ampliar la ventaja antes del descanso.

En la segunda mitad, ambos equipos mantuvieron un juego ofensivo. Vietnam realizó varios cambios para sostener la intensidad, pero Corea del Norte consiguió el empate tras una incisiva penetración por el centro mediado el segundo tiempo.

En los minutos finales, el equipo norcoreano incrementó la presión, especialmente mediante balones aéreos, aunque la defensa vietnamita se mantuvo firme para asegurar el empate.

El resultado deja lecciones importantes para Vietnam, dirigido por el entrenador interino Dinh Hong Vinh, de cara a su próximo compromiso ante el queipo de Tailandia el 28 de marzo./.

VNA
#Vietnam sub-23 fútbol #Corea del Norte #CFA Team China – Xi’an 2026
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

La selección de Vietnam estará presente en la fase final de la Copa Asiática 2027. Foto de archivo: VFF

Vietnam asegura su clasificación a la Copa Asiática de Fútbol 2027

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció hoy una decisión disciplinaria contra la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) por infringir el Artículo 56 del Código Disciplinario y de Ética, una medida que altera de forma decisiva la clasificación del Grupo F en la fase final de las eliminatorias rumbo a la Copa Asiática 2027.

Ver más

Los turistas extranjeros disfrutan al experimentar la impresión de xilografías. (Fuente: nhandan.vn)

Patrimonio documental en Hanoi impulsa educación cultural para los jóvenes

Inaugurado a principios de 2026 en Hanoi, el Espacio de Introducción del Patrimonio Documental Mundial de Vietnam y de Archivos Nacionales Representativos, del Departamento de Archivos y Registros del Estado, se consolida como un modelo de “aula visual”, contribuyendo a materializar la Resolución 80-NQ/TW sobre el desarrollo cultural, especialmente entre los jóvenes.

Un espectáculo en el evento. (Foto: VNA)

Día Internacional de Francofonía 2026: Papel vanguardista de juventud en cohesión social y construcción de paz

Bajo el lema “¿Una generación de paz? Contribución de la juventud por un mundo más pacífico”, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, en colaboración con la Oficina Regional para Asia y el Pacífico de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), celebró hoy el Día Internacional de la Francofonía en el histórico lago Van, perteneciente al complejo del Templo de la Literatura (Van Mieu) en Hanoi.