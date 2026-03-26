Vietnam empata con Corea del Norte en su debut en el torneo internacional de fútbol en Xi’an

Hanoi (VNA) – La selección sub-23 de fútbol de Vietnam empató 1-1 frente a su similar del Corea del Norte en su partido inaugural del Torneo Internacional CFA Team China – Xi’an 2026, disputado el 25 de marzo.



El conjunto vietnamita comenzó con ímpetu y se adelantó en el minuto 6, cuando Minh Tam definió desde un ángulo cerrado tras una rápida jugada ofensiva. No obstante, el equipo norcoreano reaccionó con presión constante, imponiendo su fortaleza física y un marcaje alto que dificultó el ritmo de juego de Vietnam.



Pese a generar varias posibilidades de anotar, incluida una clara oportunidad mano a mano desperdiciada por Nguyen Cong Phuong, Vietnam no logró ampliar la ventaja antes del descanso.



En la segunda mitad, ambos equipos mantuvieron un juego ofensivo. Vietnam realizó varios cambios para sostener la intensidad, pero Corea del Norte consiguió el empate tras una incisiva penetración por el centro mediado el segundo tiempo.



En los minutos finales, el equipo norcoreano incrementó la presión, especialmente mediante balones aéreos, aunque la defensa vietnamita se mantuvo firme para asegurar el empate.



El resultado deja lecciones importantes para Vietnam, dirigido por el entrenador interino Dinh Hong Vinh, de cara a su próximo compromiso ante el queipo de Tailandia el 28 de marzo./.

VNA