Carnaval de Ha Long 2026 reafirma visión de desarrollo de industrias culturales

Quang Ninh, Vietnam (VNA)- El Carnaval de Ha Long 2026 se celebró anoche, reuniendo a representantes de las 54 comunas, barrios y zonas especiales, e incorporando un espectáculo moderno de tecnología lumínica.



Más que un festival vibrante, el evento constituyó una demostración tangible de los esfuerzos por implementar la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, en contribución a reafirmar la evolución del enfoque de Quang Ninh para convertir el patrimonio en un recurso interno clave que impulse avances en las industrias culturales en una nueva etapa.



Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue la ampliación de la escala organizativa asociada al modelo de gobierno local de dos niveles. La simplificación de niveles intermedios permitió activar los recursos culturales de base, generando un nuevo impulso.



Por primera vez, las 54 localidades participaron de manera conjunta, cada una aportando rasgos culturales distintivos para conformar un mosaico diverso y dinámico en el corazón de la tierra patrimonial.



El programa incluyó un desfile callejero con 59 vehículos temáticos, considerados “museos móviles” que promovieron de forma vívida la tierra, la gente y el potencial económico de Quang Ninh. Bajo un despliegue de luces, miles de artistas profesionales y aficionados participaron en actuaciones a lo largo de casi un kilómetro de la vía costera Tran Quoc Nghien, que conducía al escenario principal.

En el evento. (Fuente: VNA)





Al mismo tiempo, la bahía de Ha Long se transformó en un escenario flotante gracias a una coreografía lumínica realizada por una flota de embarcaciones turísticas. Esta combinación fluida entre actividades en tierra y en el mar generó una atmósfera festiva veraniega, reflejando la proyección de un destino turístico internacional en rápida transformación. El evento, con la participación de numerosos artistas reconocidos junto a miles de participantes, atrajo a más de 80 mil residentes y visitantes.



Nguyen Thi Thanh Thuy, subdirectora del Departamento provincial de Cultura y Deportes, subrayó que el carnaval no es solo un evento de entretenimiento, sino un producto cultural-turístico emblemático. Representa un paso concreto en la implementación de las políticas del Partido en materia cultural, vinculando la preservación del patrimonio con el desarrollo de las industrias culturales, la economía nocturna y los servicios turísticos sostenibles.



Bajo el lema “Carnaval de Ha Long 2026 – Donde las maravillas iluminan una nueva era”, la provincia aspira a ofrecer una temporada festiva impresionante, distintiva y emocionalmente atractiva.



La amplia participación comunitaria —desde mineros hasta pescadores convertidos en artistas— evidenció claramente el espíritu de que “el pueblo es el creador de la cultura”.



El festival también dejó una fuerte impresión en visitantes internacionales. Robert Jenkins, turista británico de 32 años, destacó la combinación entre la flota iluminada en la bahía y el animado desfile en tierra, así como la diversidad cultural experimentada en una sola noche.



El éxito del Carnaval de Ha Long 2026 reafirma la orientación estratégica de Quang Ninh de situar la cultura como base y motor del desarrollo económico. La materialización de las resoluciones del Partido y del Gobierno no solo contribuye a preservar la identidad cultural, sino también a crear productos turísticos distintivos.



El evento concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales sobre la bahía de Ha Long, lo que marcó el inicio de una prometedora temporada turística y reflejó la unidad de las 54 localidades en su camino hacia una mayor integración internacional./.