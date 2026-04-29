Pianista de talla mundial actuará en Vietnam con programa de música de cámara

Hanoi (VNA) – El pianista de renombre internacional Kevin Kenner, ganador del XII Concurso Internacional de Piano Chopin, ofrecerá presentaciones en Vietnam junto al pianista Nguyen Viet Trung y un quinteto, en el marco del concierto de música de cámara titulado “In Gratitude” (Gratitud).



Según la Asociación de Música Clásica de Vietnam, el programa tendrá lugar el 22 de mayo en el Teatro Ho Guom, en Hanoi, y el 24 de mayo en el Teatro Municipal de Ciudad Ho Chi Minh.



El concierto se divide en tres partes que reflejan distintas dimensiones del tema “Gratitud”. La primera, “Gratitud al legado”, presentará el Concierto n.º 1 en mi menor, Op. 11 de Frédéric Chopin, interpretado por Kenner, obra considerada un legado perdurable del siglo XIX.



La segunda parte, “Gratitud al recorrido”, incluirá “Andante spianato y Gran polonesa brillante”, Op. 22, a cargo de Nguyen Viet Trung. La tercera, “Gratitud a las personas”, propondrá un diálogo musical entre ambos pianistas con piezas para dos pianos: “Variaciones sobre un tema de Haydn”, Op. 56b de Johannes Brahms y “Concertino para dos pianos”, Op. 94 de Dmitri Shostakovich.



Kevin Kenner es reconocido como uno de los intérpretes más destacados de la obra de Chopin. Tras su victoria en el Concurso Internacional de Piano Chopin de 1990 en Varsovia, obtuvo también destacados resultados en el Concurso Internacional Tchaikovsky y ha desarrollado una amplia trayectoria internacional en conciertos y grabaciones.



Formado en la tradición musical polaca y discípulo de figuras como Leon Fleisher y Leonard Bernstein, Kenner combina rigor interpretativo y profundidad expresiva. Actualmente es docente en la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami, donde ha influido en nuevas generaciones de músicos, entre ellos Nguyen Viet Trung.



Por su parte, el pianista Nguyen Viet Trung ha obtenido numerosos premios en concursos internacionales, incluidos galardones relacionados con la música de Chopin en Polonia, y se ha presentado en importantes escenarios de Europa, Asia y Estados Unidos. El pianista cursa estudios doctorales bajo la guía directa de Kenner.



El programa contará además con la participación de artistas invitados, entre ellos el violinista polaco Paweł Zalejski, reconocido en la escena internacional de música de cámara y fundador del Apollon Musagète Quartet./.

VNA