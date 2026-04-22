Parlamento vietnamita propone destinar al menos el 2% del presupuesto estatal a la cultura

Hanoi (VNA) - Los diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam debatieron hoy un proyecto de resolución sobre el desarrollo de la cultura nacional, que contempla asignar al menos un 2% del presupuesto estatal anual a este sector, además de movilizar recursos sociales complementarios.



Los legisladores coincidieron en la necesidad de aprobar este documento para institucionalizar las orientaciones del Partido, en particular la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita. Asimismo, subrayaron que la cultura y el desarrollo humano constituyen una base esencial, un recurso interno clave y un motor para el crecimiento rápido y sostenible del país.

La ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, señaló que la resolución se centra en dos objetivos principales: eliminar obstáculos en el desarrollo cultural y optimizar la movilización y el uso de los recursos disponibles.

El proyecto establece de forma clara que la financiación cultural incluirá una asignación mínima del 2% del gasto total del presupuesto nacional, junto con aportes adicionales de la sociedad. El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo coordina con el Ministerio de Finanzas y otras entidades para definir con precisión la estructura de este porcentaje y garantizar su uso eficiente.



El texto también propone medidas para impulsar la cultura en el Día de la Cultura de Vietnam (24 de noviembre) y en las grandes festividades nacionales, con el fin de facilitar el acceso y la participación ciudadana, especialmente de los jóvenes. Asimismo, se estudian incentivos para que establecimientos privados ofrezcan descuentos o acceso gratuito en esa fecha.



En materia de patrimonio, el proyecto prioriza la preservación de las culturas de las minorías étnicas, el arte tradicional y el folclore, especialmente aquellos en riesgo de desaparición, incluyendo lenguas, escrituras y patrimonio arquitectónico.



Además, se plantean políticas para descentralizar la gestión de ciertas infraestructuras culturales y deportivas a nivel local, así como mecanismos para atraer y retener talento en el sector cultural y artístico.



El Gobierno también impulsa la creación piloto de un Fondo de Cultura y Artes bajo un modelo de asociación público-privada, con carácter de fondo de capital de riesgo, financiado por el presupuesto estatal, aportes privados y cooperación internacional, bajo criterios de transparencia y publicidad.



La ministra reconoció que la transformación digital en los sectores de cultura, deportes y turismo aún enfrenta desafíos, pero destacó que la inversión en este ámbito permitirá desarrollar un sistema de datos integral para mejorar la gestión y el desarrollo del sector./.