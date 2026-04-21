Parlamento de XVI Legislatura amplía medio día su agenda del primer período de sesiones

Hanoi (VNA) En el marco del primer período de sesiones, la Asamblea Nacional de Vietnam (AN) de la XVI Legislatura aprobó la ampliación de su programa de trabajo. La propuesta recibió 462 votos a favor de los 466 diputados presentes, equivalente al 99,14 %.



Según el secretario general del Parlamento y jefe de su Oficina, Le Quang Manh, la ampliación se basa en las opiniones de los órganos competentes, así como en propuestas del Gobierno y de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, con el objetivo de responder a necesidades prácticas y garantizar el cumplimiento del marco legal. En ese sentido, el Comité Permanente de la AN planteó la incorporación y el ajuste de varios contenidos relevantes.



En concreto, el órgano legislativo examinará y aprobará dos nuevos asuntos: el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de las leyes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto sobre la Renta de las Sociedades y del Impuesto Especial al Consumo; así como el plan de gestión de fondos para la ejecución de un laudo arbitral internacional (resolución correspondiente al primer período de sesiones de la XV Legislatura del Parlamento).



Estos temas se debatirán junto con el proyecto de resolución de la AN sobre mecanismos y políticas específicas para tratar las infracciones cometidas por organizaciones e individuos antes de la entrada en vigor de la Ley de Tierras de 2024, además de medidas para seguir resolviendo dificultades y obstáculos en proyectos pendientes. El debate está previsto para la tarde del 22 de abril.



Debido a la incorporación de estos contenidos, el programa de trabajo será ajustado, lo que implicará la extensión de la sesión en medio día. Se prevé que concluya en la mañana del 24 de abril de 2026.



Asimismo, la sesión incluirá un informe del Gobierno sobre el pago anticipado al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, financiado con el aumento de los ingresos del presupuesto central, que será examinado por los diputados.



De acuerdo con la agenda, en la tarde del 21 de abril, el Parlamento debatió en sesión plenaria el plan de inversión pública a mediano plazo, el plan financiero nacional quinquenal y el plan de endeudamiento y amortización de la deuda pública para el período 2026-2030. También examinó y aprobó la liquidación del presupuesto estatal correspondiente a 2024.



Ese mismo día, el órgano legislativo escuchó la presentación del Gobierno y el informe de verificación del proyecto de ley de modificación de las normas tributarias mencionadas, tras lo cual el tema fue debatido en sesiones de grupo./.

VNA