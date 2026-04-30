Política

Embajada de Vietnam en Argentina visita a la comunidad vietnamita en Posadas

Vietnam destaca el papel clave de su diáspora en Argentina y reafirma políticas para fortalecer vínculos, identidad cultural y cooperación bilateral.

La embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, se reúne con los compatriotas residentes en Posadas. (Foto: VNA)
La embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, se reúne con los compatriotas residentes en Posadas. (Foto: VNA)

Buenos Aires (VNA) - El Partido Comunista y el Estado de Vietnam consideran a la comunidad vietnamita en el exterior como una parte inseparable de la nación, afirmó la embajadora de la nación indochina en Argentina, Ngo Minh Nguyet durante su visita en Posadas.

Durante su encuentro en un ambiente cálido con los viet kieu en la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, en el norte del país, con motivo de la conmemoración del Día de los Reyes Hung y el 51 aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril), Ngo Minh Nguyet informó a los connacionales sobre la situación del país y los logros destacados en el desarrollo socioeconómico de Vietnam en los últimos años.

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La embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, habla en el encuentro. (Foto: VNA)

Asimismo subrayó que Vietnam valora profundamente las contribuciones de los compatriotas en el extranjero al desarrollo del país, y reiteró el compromiso de seguir perfeccionando mecanismos y políticas que faciliten a la diáspora estabilizar su vida, desarrollar actividades económicas en el país de residencia y, al mismo tiempo, crear condiciones favorables para que regresen a la patria a visitar, invertir y hacer negocios.

En el marco del Día de los Reyes Hung, la embajadora destacó el significado espiritual de esta celebración, que convoca a los vietnamitas en todo el mundo a recordar sus raíces y honrar a los fundadores de la nación, fortaleciendo así la unidad y la preservación de la identidad cultural.

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﻿La embajadora Ngo Minh Nguyet entrega obsequio un representante de la comunidad de vietnamitas residentes en Posadas. (Foto: VNA)

También llamó a la comunidad a mantener el idioma vietnamita entre las nuevas generaciones, así como a seguir desempeñando su papel como puente que contribuya a fortalecer el entendimiento y la amistad entre Vietnam y Argentina.

Por su parte, en representación de la comunidad, Vong Tu Le expresó su agradecimiento por la atención de la Embajada y manifestó el deseo de seguir recibiendo apoyo, especialmente en trámites consulares, enseñanza del idioma vietnamita y conexión con oportunidades de cooperación económica con el país de origen.

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La embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, se reúne con los compatriotas residentes en Posadas. (Foto: VNA)

Según Vong Tu Le, la comunidad vietnamita en Posadas, aunque pequeña, se caracteriza por su solidaridad y apoyo mutuo para estabilizar y mejorar su calidad de vida.

Actualmente, la comunidad vietnamita en Argentina cuenta con alrededor de 50 familias, concentradas principalmente en la provincia de Buenos Aires y en Posadas, siendo esta última donde reside el mayor número de connacionales./.

VNA
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