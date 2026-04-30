Vietnam reafirma su compromiso en protección y promoción de derechos humanos



Hanoi (VNA) – Vietnam ha realizado esfuerzos en la protección y promoción de los derechos humanos, lo cual se refleja en sus compromisos como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2023–2025 y en los logros alcanzados durante sus dos mandatos anteriores en este cargo.



El 14 de octubre de 2025, Vietnam, miembro del Consejo de Derechos Humanos para el período 2023–2025, fue elegido nuevamente para el mandato 2026–2028 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con 180 votos, la cifra más alta en la región de Asia-Pacífico.



La reelección de Vietnam refleja la evaluación objetiva y positiva de la comunidad internacional sobre sus compromisos, esfuerzos y logros en la protección y promoción de los derechos humanos, incluidos los esfuerzos por reformar el modelo de desarrollo, racionalizar el aparato administrativo y promulgar e implementar políticas para mejorar la calidad de vida de la población, especialmente en educación y salud.



Esto ha generado confianza en Vietnam entre otros países, al tiempo que refuta las distorsiones sobre la situación de los derechos humanos en el país, difundidas por algunas figuras políticas y medios de comunicación occidentales, contribuyendo a contrarrestar eficazmente los intentos de fuerzas hostiles de instrumentalizar el tema con fines subversivos.



Se reafirma el papel y la posición de Vietnam



Nguyen Vu Minh, subdirector del Departamento de Organizaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que al postularse para el mandato 2026–2028 del Consejo de Derechos Humanos, Vietnam asumió 12 compromisos voluntarios. Durante su campaña de reelección, el país reafirmó firmemente su compromiso de cooperar con otros países, organizaciones internacionales y partes relevantes en el trabajo del consejo, bajo el lema “Respeto y entendimiento – Diálogo y cooperación – Todos los derechos humanos, para todos”, junto con ocho áreas prioritarias identificadas durante el período 2023–2025.



El proyecto para mejorar el acceso a la formación profesional, con el fin de potenciar la calidad de los recursos humanos y el empoderamiento económico, y así contribuir a la igualdad de género de las mujeres y estudiantes de la minoría étnica Bru-Van Kieu en la comuna de Kim Ngan, provincia de Quang Tri, se implementó entre abril de 2024 y diciembre de 2025, con el financiamiento de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF). (Foto: VNA)



Estas incluyen mejorar la eficacia operativa del Consejo de Derechos Humanos respetando la Carta de la ONU y el derecho internacional; abordar los derechos humanos frente al cambio climático; combatir la violencia y la discriminación y proteger a los grupos vulnerables; y promover la igualdad de género. También abarcan los derechos humanos en el contexto de la transformación digital; el derecho a la salud; el derecho al empleo; y el derecho a acceder a una educación de calidad y a la educación en derechos humanos.



La implementación de estos compromisos y prioridades contribuirá a afirmar el papel y la posición de Vietnam como miembro activo y responsable de la comunidad internacional, subrayó Vu Minh.



Estos compromisos, prioridades y orientaciones de cooperación se basan en los compromisos voluntarios del país durante el período 2023–2025 en el consejo y en los resultados del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU IV) de Vietnam en 2025. Asimismo, contribuyen a la implementación de la política exterior definida en el XIV Congreso Nacional del Partido, así como de resoluciones estratégicas y conclusiones relevantes.



Por lo tanto, asumir la membresía del Consejo de Derechos Humanos para 2026–2028 tiene no solo un significado en política exterior, sino también interno, al ayudar a asegurar el apoyo de socios internacionales para la realización de las principales políticas y la visión estratégica de desarrollo nacional de Vietnam.



Contribución a la solidaridad internacional



Esta es la tercera vez que Vietnam forma parte de ese organismo importante de la ONU. Durante el período 2023–2025, el país demostró ser un miembro responsable y constructivo, con numerosas iniciativas y contribuciones eficaces, ganándose la alta confianza de otros países. Muchas de sus iniciativas abordaron preocupaciones comunes y contribuyeron a fortalecer la solidaridad internacional en un contexto en el que el multilateralismo enfrenta numerosos desafíos.



Una trabajadora sanitaria administra la vacuna contra el VPH de forma gratuita a una niña en la ciudad de Da Nang. (Foto: VNA)



Al mismo tiempo, Vietnam cumplió seriamente sus compromisos en tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo la finalización del cuarto ciclo EPU, la acogida del Relator Especial sobre el Derecho al Desarrollo en noviembre de 2023, y el diálogo con comités de tratados sobre informes nacionales relacionados con la implementación de convenios como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención contra la Tortura.



Como miembro del Consejo de Derechos Humanos para 2026–2028, Vietnam actúa conforme a orientaciones clave, como contribuir activamente a las actividades del consejo, mejorar su eficacia y participar plenamente en todas sus sesiones.



También trabaja en cumplir las tareas asignadas, como participar y presidir grupos de trabajo del EPU, asumir la vicepresidencia del consejo en 2028 cuando sea posible, fortalecer la cooperación con mecanismos de derechos humanos de la ONU y promover la conexión con organismos regionales.



Vietnam continúa impulsando iniciativas como la promoción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el vínculo entre cambio climático y derechos humanos, el acceso a vacunas, la igualdad de género en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el empoderamiento infantil en el ciberespacio y la integración de la educación en derechos humanos en el sistema educativo.



Asimismo, el país actúa de forma proactiva para refutar informaciones distorsionadas sobre democracia y derechos humanos, proteger sus intereses nacionales y evitar la injerencia en sus asuntos internos.



En cuanto a cuestiones internacionales, Vietnam mantiene su postura tradicional basada en el diálogo y la cooperación, evitando la politización de los derechos humanos y evaluando cuidadosamente sus posiciones según sus intereses y el contexto internacional.



Del 23 de febrero al 31 de marzo de 2026, el Consejo de Derechos Humanos celebró su 61.º período de sesiones en Ginebra. Vietnam participó activamente mediante intervenciones y aportes a proyectos de resolución, cumpliendo con éxito sus responsabilidades en la primera sesión de su mandato 2026–2028./.