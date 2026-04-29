Líder partidista asiste a ceremonia de izamiento de bandera en Quang Tri

Quang Tri, Vietnam (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió hoy a la ceremonia de izamiento de la bandera "Unificación de la Nación” de 2026 en la provincia central de Quang Tri, con motivo del 51.° aniversario del Día de Liberación del Sur y Reunificación Nacional (30 de abril).



El acto se efectuó en la reliquia nacional especial de Hien Luong – Ben Hai, y fue una ocasión para recordar el glorioso camino histórico de la nación, rendir homenaje a las heroicas victorias y expresar agradecimiento a las generaciones de héroes que sacrificaron sus vidas por la independencia, la libertad y la unificación del país.



Durante la ceremonia, el secretario del Comité provincial del Partido, Nguyen Van Phuong, recordó que, tras los Acuerdos de Ginebra en 1954, el río Ben Hai, en el paralelo 17, se convirtió en la línea divisoria militar provisional. Debido a que el imperialismo estadounidense y sus títeres violaron los acuerdos, el país vivió dividido durante 21 años.



En este contexto, Quang Tri, junto con el ejército y el pueblo de todo el país, lucharon valientemente para proteger la línea divisoria y evitar la expansión de la guerra hacia el norte. La bandera que ondeaba en el mástil de Hien Luong se convirtió en un símbolo de fe y voluntad por la unificación de la nación.





Acto de izamiento de bandera en la reliquia nacional especial de Hien Luong – Ben Hai. (Foto: VNA)

Expresó que aunque la guerra ha quedado atrás, los recuerdos de aquellos años heroicos y trágicos permanecen intactos en el corazón de cada vietnamita, especialmente en el pueblo de Quang Tri. Hien Luong - Ben Hai será siempre un símbolo sagrado de la voluntad de unificación, del anhelo de paz y de la firme creencia en el día en que el Norte y el Sur se reúnan en un solo hogar.



Afirmó que, aprovechando la tradición revolucionaria, el Partido, el gobierno y el pueblo de la provincia continuarán transformando el orgullo en una fuerza motriz para el desarrollo, construyendo una tierra cada vez más próspera y civilizada, convirtiéndose en un nuevo centro de crecimiento para la región central.



Tras la ceremonia, el secretario general y presidente To Lam, junto a los líderes del Partido, el Estado, así como funcionarios de los ministerios y agencias centrales y de Quang Tri, se reunieron con antiguos oficiales de la policía armada de la línea divisoria, estudiantes y soltaron palomas en el histórico puente de Hien Luong./.