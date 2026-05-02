Visita de máximo dirigente vietnamita a India impulsará nexos bilaterales a nuevas alturas

Hanoi (VNA)- La próxima visita de Estado a la India del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, constituye un hito político de gran relevancia, al perfilarse como una oportunidad para definir un marco de cooperación de nivel superior que genere beneficios tangibles para los ciudadanos y empresas de ambos países, además de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de cada nación y a la paz, estabilidad, cooperación y desarrollo de la región.



Así lo afirmó en una entrevista concedida a la prensa el viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong, quien subrayó que se trata de un acontecimiento diplomático de especial trascendencia, al ser la primera visita de To Lam a la India en su nueva posición de máximo dirigente del país.



El vicecanciller destacó además que la visita coincide con el décimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-India (2016–2026), lo que añade un significado particular a este importante intercambio bilateral.



A su criterio, la visita pone de relieve la alta prioridad que Vietnam otorga a su Asociación Estratégica Integral con la India y a la región del sur de Asia en general.



Este viaje representa una valiosa oportunidad para que ambas naciones consoliden y profundicen su cooperación en todos los ámbitos, evalúen la implementación del marco de colaboración desarrollado durante la última década y, sobre esa base, impulsen un nuevo dinamismo que permita elevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa de desarrollo, comentó.



Asimismo, añadió que la visita contribuirá a reafirmar la convergencia de visiones e intereses estratégicos entre Vietnam y la India, al tiempo que fortalecerá el apoyo mutuo y la coordinación entre ambos países en foros regionales e internacionales.



Según Manh Cuong, la India es un socio y amigo tradicional en el sur de Asia al que Vietnam valora profundamente y con el que desea elevar las relaciones a nuevas alturas. En los últimos años, los vínculos bilaterales han mantenido un desarrollo estable y sostenido, profundizándose de manera constante. En particular, el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral en 2016 marcó un salto cualitativo en las relaciones entre ambas naciones.



Actualmente, Vietnam y la India disponen de más de 20 mecanismos de cooperación bilateral en diversos ámbitos y han suscrito numerosos documentos clave de colaboración. La confianza política sigue fortaleciéndose mediante el intercambio frecuente de delegaciones a todos los niveles, incluidos contactos de alto rango, mientras que la cooperación en defensa y seguridad se desarrolla de forma sustancial, con múltiples programas de formación y entrenamiento conjunto.



La cooperación económico-comercial también crece de forma positiva, con un comercio bilateral valorado en aproximadamente entre 15 y 16 mil millones de dólares anuales en el periodo reciente. La India se encuentra actualmente entre los 10 mayores socios comerciales de Vietnam. La inversión bidireccional sigue expandiéndose con casi 500 proyectos, lo que evidencia un amplio potencial para que ambas naciones logren nuevos avances sustanciales en su cooperación económica.



En particular, Vietnam y la India están ampliando con fuerza su cooperación hacia nuevos sectores como ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, inteligencia artificial, energías limpias y datos satelitales. Paralelamente, los intercambios culturales y los vínculos entre ambos pueblos también se han desarrollado con vigor, precisó Manh Cuong.



En los marcos multilaterales, dijo que ambos países comparten una visión común sobre la construcción de un orden basado en el derecho internacional, el fortalecimiento de las instituciones multilaterales y la promoción de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible. Asimismo, mantienen una estrecha coordinación y respaldo mutuo en organizaciones y foros regionales e internacionales.



Durante la visita, se prevé que To Lam desarrolle una amplia agenda de trabajo en Nueva Delhi y en Bombay, principal centro económico, financiero, científico y tecnológico de la India, subrayó el vicecanciller.



En ese marco, reveló, el dirigente vietnamita sostendrá encuentros con altos líderes indios para intercambiar y debatir orientaciones estratégicas destinadas a impulsar la cooperación bilateral y generar nuevos avances en sectores con gran potencial, como ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, salud, energías limpias, desarrollo de infraestructura, intercambios entre pueblos, cultura y religión.



Asimismo, se prevé la celebración de actividades prácticas como foros financieros y eventos de promoción en ciencia, tecnología e innovación, agregó.



Según Manh Cuong, la visita refleja la firme determinación compartida de seguir elevando la amistad tradicional y la cooperación integral entre Vietnam e India./.

VNA