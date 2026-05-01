Vietnam e India buscan profundizar cooperación en nueva fase estratégica

Nueva Delhi (VNA) La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, a la India se espera generar un nuevo impulso, llevando las relaciones entre los dos países a una fase de desarrollo más profunda, sustantiva y a largo plazo.



Así lo reiteró la profesora Reena Marwah, docente en la Universidad de Delhi, y secretaria general de la Asociación de Académicos Asiáticos, durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en la India.



El pilar más importante que ha contribuido a mantener el desarrollo estable de las relaciones entre Vietnam e India durante la última década es la profunda confianza política, forjada a lo largo de muchas generaciones de líderes de ambas naciones.



En un contexto regional y global volátil, tanto Vietnam como la India defienden políticas de autonomía estratégica, priorizando la independencia en la formulación de su política exterior, al tiempo que apoyan un orden internacional basado en normas, comentó. Esto constituye la base para el desarrollo sostenible de las relaciones bilaterales, enfatizó.



En la coyuntura de un entorno de seguridad regional cada vez más complejo, necesitan modernizar sus fuerzas de defensa, mejorar sus capacidades operativas multidominio y perfeccionar su capacidad de respuesta ante desafíos de seguridad no tradicionales, evaluó.



Por lo tanto, pueden ampliar la cooperación en nuevas áreas de tecnología de defensa, como vehículos aéreos no tripulados, tecnología de misiles, sistemas de defensa aérea e industrias de defensa de alta tecnología, explicó.



Desde una perspectiva económica, consideró que los dos países son altamente complementarios y tienen un importante potencial de cooperación, señaló. Vietnam cuenta con una ubicación estratégica, una extensa costa, constituye un destino atractivo para la inversión extranjera directa (IED) y desempeña un papel cada vez más importante en las cadenas de suministro globales, detalló.



La experiencia de Vietnam en el desarrollo portuario, la logística y la integración económica internacional se considera idónea para las necesidades de desarrollo de infraestructuras y conectividad de la India, entre otros, precisó.



En lo que respecta al comercio y la inversión, la especialista evaluó que el volumen del intercambio comercial bilateral aún no ha alcanzado todo su potencial.



La transacción mercantil entre los dos países podría impulsarse aún más si la India considera la posibilidad de reducir algunas barreras no arancelarias y si el proceso de revisión del Acuerdo de Comercio de Bienes ASEAN-India (AITIGA) se completa pronto.



A nivel estratégico y regional, dijo que las dos partes comparten muchos intereses comunes en la promoción de la paz, la estabilidad, la libertad de navegación y el estado de derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).



Gracias a su creciente protagonismo en Asia y el hemisferio sur, tienen el potencial de convertirse en socios importantes para promover un orden regional equilibrado, abierto y basado en normas, agregó.



Por otro lado, Reena Marwah reiteró que los últimos 10 años han sentado una base importante, pero, lo que es aún más importante, ambos países necesitan traducir la actual colaboración en resultados más tangibles en la próxima década.



Al referirse a la visita de Estado del máximo dirigente vietnamita, To Lam, a la India, afirmó que el viaje fue particularmente significativo, que tendrá lugar justo después del XIV Congreso Nacional del PCV y después de que la XVI Asamblea Nacional completara su reestructuración de liderazgo.



Esto refleja la orientación de Vietnam hacia una mayor profundización de las relaciones bilaterales, y también muestra el papel cada vez más importante de la India en la implementación de la política exterior del país indochino en la nueva era, puntualizó./.

VNA