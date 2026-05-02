Internacional

Malasia implementa reconocimiento facial en 10.000 cámaras de su capital

Las autoridades de Kuala Lumpur han modernizado las 10.000 cámaras de vigilancia de la ciudad con tecnología de reconocimiento facial de alta resolución, con el objetivo de reforzar la seguridad y optimizar la gestión urbana.

Kuala Lumpur (VNA) – Las autoridades de Kuala Lumpur han modernizado las 10.000 cámaras de vigilancia de la ciudad con tecnología de reconocimiento facial de alta resolución, con el objetivo de reforzar la seguridad y optimizar la gestión urbana.

El anuncio se realizó en una rueda de prensa el 30 de abril, encabezada por Hannah Yeoh, ministra de la Oficina del Primer Ministro, y el alcalde de Kuala Lumpur, Fadlun Mak Ujud. La iniciativa forma parte de un plan integral para desarrollar un sistema unificado que conecte la vigilancia, las fuerzas de seguridad y las operaciones urbanas.

Durante el acto, Yeoh señaló que el sistema permitirá mejorar la coordinación entre las autoridades municipales, la policía y otros organismos implicados.

El jefe de policía de Kuala Lumpur, Fadil Marsus, destacó que el sistema de vigilancia ya ha demostrado su eficacia, al aumentar hasta en un 50% la tasa de identificación de sospechosos y respaldar de forma significativa las investigaciones, lo que contribuye a una mayor resolución de casos. Gracias a la tecnología mejorada, las autoridades pueden supervisar comportamientos sospechosos, rastrear movimientos e intervenir de manera preventiva cuando sea necesario.

El alcalde añadió que las autoridades municipales están trabajando con el Ministerio de Transporte para ampliar el uso del sistema al control del tráfico. Se espera que esta integración permita a entidades como el Departamento de Transporte Terrestre responder con mayor rapidez a infracciones como la invasión de carriles exclusivos para autobuses o la obstrucción de la circulación. La policía también confía en que el sistema contribuya a mejorar la regulación del tráfico, que aún se gestiona en gran medida de forma manual.

Además del reconocimiento facial, el sistema incorpora funciones avanzadas como la geolocalización en zonas de alto riesgo y el análisis de comportamiento para detectar actividades sospechosas y enviar alertas al Centro de Comando y Control de Kuala Lumpur. Algunas cámaras instaladas en áreas conflictivas también cuentan con altavoces para emitir advertencias en tiempo real a la población./.

VNA
#Kuala Lumpur #seguridad urbana #reconocimiento facial
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