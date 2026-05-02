Malasia implementa reconocimiento facial en 10.000 cámaras de su capital

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Kuala Lumpur (VNA) – Las autoridades de Kuala Lumpur han modernizado las 10.000 cámaras de vigilancia de la ciudad con tecnología de reconocimiento facial de alta resolución, con el objetivo de reforzar la seguridad y optimizar la gestión urbana.

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El anuncio se realizó en una rueda de prensa el 30 de abril, encabezada por Hannah Yeoh, ministra de la Oficina del Primer Ministro, y el alcalde de Kuala Lumpur, Fadlun Mak Ujud. La iniciativa forma parte de un plan integral para desarrollar un sistema unificado que conecte la vigilancia, las fuerzas de seguridad y las operaciones urbanas.

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Durante el acto, Yeoh señaló que el sistema permitirá mejorar la coordinación entre las autoridades municipales, la policía y otros organismos implicados.

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El jefe de policía de Kuala Lumpur, Fadil Marsus, destacó que el sistema de vigilancia ya ha demostrado su eficacia, al aumentar hasta en un 50% la tasa de identificación de sospechosos y respaldar de forma significativa las investigaciones, lo que contribuye a una mayor resolución de casos. Gracias a la tecnología mejorada, las autoridades pueden supervisar comportamientos sospechosos, rastrear movimientos e intervenir de manera preventiva cuando sea necesario.

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El alcalde añadió que las autoridades municipales están trabajando con el Ministerio de Transporte para ampliar el uso del sistema al control del tráfico. Se espera que esta integración permita a entidades como el Departamento de Transporte Terrestre responder con mayor rapidez a infracciones como la invasión de carriles exclusivos para autobuses o la obstrucción de la circulación. La policía también confía en que el sistema contribuya a mejorar la regulación del tráfico, que aún se gestiona en gran medida de forma manual.

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Además del reconocimiento facial, el sistema incorpora funciones avanzadas como la geolocalización en zonas de alto riesgo y el análisis de comportamiento para detectar actividades sospechosas y enviar alertas al Centro de Comando y Control de Kuala Lumpur. Algunas cámaras instaladas en áreas conflictivas también cuentan con altavoces para emitir advertencias en tiempo real a la población./.

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