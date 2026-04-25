Vietnam copreside la 14.ª Reunión del Comité Conjunto de Cooperación ASEAN–Nueva Zelanda

​Yakarta (VNA) - La Misión de Vietnam ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Misión de Nueva Zelanda copresidieron la 14.ª Reunión del Comité Conjunto de Cooperación ASEAN–Nueva Zelanda, con el objetivo de revisar el estado de la cooperación e intercambiar orientaciones estratégicas para la próxima etapa.

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La reunión tuvo lugar en la Secretaría de la ASEAN en Yakarta en un año significativo, en el que en 2025 se conmemora el 50.º aniversario de las relaciones de diálogo ASEAN–Nueva Zelanda, así como la elevación de sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral y la aprobación del Plan de Acción ASEAN–Nueva Zelanda para el período 2026–2030.

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ASEAN y Nueva Zelanda han ejecutado el 100% de las líneas de acción del Plan 2021–2025. Entre los resultados más destacados figuran la Beca Manaaki, los cursos de formación para jóvenes funcionarios de comercio y el apoyo a centros especializados de ASEAN, iniciativas que reflejan el compromiso sostenido de Nueva Zelanda con la región. La embajadora neozelandesa Joanna Anderson valoró el papel de Vietnam como país coordinador, subrayando su actuación proactiva, flexible y eficaz durante el período 2024–2025.

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Por su parte, Wellington reafirmó su apoyo a la postura de ASEAN en favor del respeto al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Carta de las Naciones Unidas (ONU), la Carta de la ASEAN y la Visión de ASEAN sobre el Indo-Pacífico.

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Asimismo, reiteró su voluntad de profundizar la cooperación con ASEAN en los ámbitos político, económico y multilateral, sobre la base del respeto mutuo, la transparencia y la construcción de confianza.

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Ambas partes acordaron impulsar la implementación efectiva del Plan de Acción 2026–2030, con énfasis en comercio, conectividad, educación y formación, energía, cambio climático, agricultura, seguridad no tradicional y lucha contra la delincuencia transnacional.

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En su calidad de país coordinador, Vietnam, junto con Nueva Zelanda, avanzó en la elaboración de los Términos de Referencia del Fondo de Visión ASEAN–Nueva Zelanda, dotado con 25 millones de dólares neozelandeses (unos 14,7 millones de dólares estadounidenses), destinado a proyectos en gobernanza, seguridad, desarrollo económico, medio ambiente y fortalecimiento de capacidades.

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Ambas partes alentaron a los países de ASEAN a presentar propuestas para aprovechar este mecanismo de financiación.

Los delegados participantes en la cita. (Foto: VNA)

Desde la perspectiva de ASEAN, la embajadora de Vietnam ante la organización, Ton Thi Ngoc Huong, instó a Nueva Zelanda a mantener una participación activa en los mecanismos liderados por ASEAN, como la Cumbre de Asia Oriental (EAS), el Foro Regional de ASEAN (ARF), la Reunión Ampliada de Ministros de Defensa (ADMM+) y el Foro Marítimo de Asia Oriental (EAMF), con el fin de reforzar la confianza y el diálogo en la región.

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Asimismo, destacó la importancia de profundizar la cooperación marítima, especialmente en la conciencia situacional, el uso de tecnologías e inteligencia artificial, la búsqueda y rescate en el mar, la protección de infraestructuras críticas submarinas y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

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También subrayó la necesidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, impulsar la economía digital, las energías renovables, la agricultura inteligente y programas de formación como Manaaki y ELTO (formación en lengua inglesa para funcionarios).

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La reunión concluyó reafirmando el compromiso de ASEAN y Nueva Zelanda de consolidar su Asociación Estratégica Integral y de seguir contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región./.