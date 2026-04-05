Tailandia declara zonas de emergencia por incendios forestales y contaminación del aire

Bangkok (VNA)- Bangkok y tres provincias del norte de Tailandia - Chiang Mai, Lamphun y Phayao- han declarado zonas que requieren asistencia urgente ante desastres, abarcando un total de 17 distritos, debido al agravamiento de los incendios forestales y la contaminación por partículas finas PM2.5.



El secretario permanente del Ministerio del Interior, Arsit Sampantharat, informó que el 4 de abril los gobernadores de Chiang Mai, Lamphun y Phayao emitieron las declaraciones tras la evaluación más reciente de la situación de incendios, neblina y contaminación del aire en el norte del país.



En Chiang Mai, la declaración de emergencia cubre siete distritos afectados por incendios forestales, a saber, Hot, Samoeng, Doi Saket, Chiang Dao, Mae Wang, Mae Taeng y Mae Rim.



En Lamphun, la medida se aplica al distrito de Li por la contaminación de PM2.5. En Phayao, la zona de emergencia abarca nueve distritos -Mueang Phayao, Chun, Chiang Kham, Chiang Muan, Dok Khamtai, Pong, Mae Chai, Phu Sang y Phu Kamyao- afectados tanto por incendios como por contaminación atmosférica.



El Ministerio del Interior explicó que la declaración busca reforzar la coordinación en la gestión de crisis y permitir a los gobernadores utilizar fondos de emergencia y otros presupuestos relacionados para responder con mayor rapidez, controlar la situación y brindar asistencia oportuna ante daños humanos y materiales.



Según Arsit, la medida sigue la política del primer ministro y ministro del Interior, Anutin Charnvirakul, orientada a integrar de manera eficiente todos los recursos locales disponibles. El Ministerio continuará monitoreando la situación hasta que la población afectada pueda retomar su vida normal.



Esta decisión refleja una respuesta más firme a nivel local, en un contexto en el que las provincias del norte de Tailandia siguen enfrentando una fuerte presión por los incendios estacionales, los focos de calor y la peligrosa contaminación por partículas finas, mientras las autoridades intensifican los esfuerzos de extinción, protección de la salud pública y movilización de recursos bajo un marco de emergencia unificado./.

VNA