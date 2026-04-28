ASEAN destaca la necesidad de combinar IA y ética humana en el periodismo

Kuala Lumpur (VNA) – La XXI Asamblea General de la Confederación de Periodistas de la ASEAN (CAJ-21) se inauguró en Kuala Lumpur, Malasia, destacando el creciente papel de la inteligencia artificial (IA) en la transformación del periodismo, al tiempo que reafirma la importancia duradera de los valores humanos.



Organizado el 27 de abril por la Unión Nacional de Periodistas de Malasia (NUJM), que ostenta la presidencia de la CAJ para 2026, el evento reunió a organizaciones periodísticas de los países miembros de la CAJ, incluidos Indonesia, Tailandia, Filipinas, Singapur, Vietnam, Laos y Camboya, junto con socios de diálogo de China y Corea del Sur.



En la sesión inaugural, la viceministra de Comunicaciones de Malasia, Teo Nie Ching, destacó que el tema “El futuro de la IA y su impacto en el periodismo” es tanto oportuno como crucial, señalando que la IA está transformando rápidamente la forma en que se produce, distribuye y consume la información.



Reconoció que la IA ofrece beneficios claros, como mejorar la eficiencia en las redacciones, fortalecer el análisis de datos y aumentar la accesibilidad de los contenidos.



Sin embargo, advirtió sobre riesgos crecientes, en particular el uso indebido de la IA para generar contenidos engañosos o fraudulentos.



Citando datos nacionales, señaló un fuerte aumento de publicaciones relacionadas con estafas en línea, incluidas aquellas que utilizan IA para suplantar a figuras públicas e instituciones, lo que genera serias preocupaciones sobre la autenticidad de la información y la confianza pública.



“Nuestra posición es clara: el periodismo debe seguir siendo humano en su esencia. La IA debe servir como una herramienta para apoyar a los periodistas, no para sustituir el juicio humano, la ética y la responsabilidad”, subrayó, según citó The Star.



La delegación vietnamita, encabezada por el redactor jefe del periódico Nhan Dan (Pueblo) y presidente de la Asociación de Periodistas de Vietnam, Le Quoc Minh, participó activamente en los debates y recibió comentarios positivos de los asistentes.



En un seminario temático, Quoc Minh compartió perspectivas sobre cómo las organizaciones de medios en la región están aprovechando la IA para mejorar sus operaciones, al tiempo que salvaguardan el papel central de los periodistas.



Los ponentes coincidieron en que la adopción de la IA es una tendencia inevitable, que permite a las redacciones comprender mejor a sus audiencias, diversificar contenidos y optimizar la distribución. No obstante, el periodismo de alta calidad, profesional y centrado en el ser humano sigue siendo el factor decisivo para que los medios tradicionales compitan con las plataformas sociales.



Durante la reunión del comité ejecutivo de la CAJ, Quoc Minh presentó el informe nacional de Vietnam, destacando los esfuerzos en curso para racionalizar los organismos de prensa en paralelo con las reformas del sistema político.



Señaló que los medios vietnamitas están acelerando la producción de contenidos multiplataforma y la transformación digital, con una integración creciente de la IA en todo el proceso editorial.



La Asociación de Periodistas de Vietnam también propuso reforzar la cooperación regional en la gestión de redacciones digitales, la lucha contra la desinformación y el fortalecimiento del papel institucional de la CAJ.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Vietnam, Le Quoc Minh, interviene en la 21ª Asamblea General de la Federación de Periodistas de la ASEAN. Foto: VNA





Fundada en 1975 en Yakarta, la CAJ ha servido como una plataforma clave para la comunicación y la cooperación entre periodistas de la ASEAN.



El presidente de la CAJ para 2026, Low Boon Tat, expresó su confianza en que la organización seguirá promoviendo el entendimiento regional y eventualmente ampliará su membresía para incluir a Myanmar, Brunéi y Timor Oriental.



La CAJ-21 se prolongará hasta el 30 de abril, con visitas a redacciones e intercambios culturales en toda Malasia./.