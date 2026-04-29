ONU destaca preparación y enfoque de Vietnam en la Conferencia de Examen del TNP

Nueva York (VNA)- La subsecretaria general de la ONU, Izumi Nakamitsu, elogió el proceso de preparación meticuloso y el enfoque constructivo de Vietnam para la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), en su calidad de presidente.



Al intervenir en la recepción de bienvenida a la XI Conferencia de Examen del TNP el 28 de abril, Nakamitsu subrayó la importancia de mantener y reafirmar el compromiso con el tratado, al tiempo que instó a los países a adoptar acciones concretas para superar diferencias, forjar consensos y avanzar hacia resultados sustantivos.



La subsecretaria general valoró positivamente la capacidad y los esfuerzos de Vietnam, así como del embajador Do Hung Viet en su función de presidente de la conferencia, y expresó su confianza en que la preparación rigurosa y el enfoque constructivo del país contribuirán a que el evento logre resultados positivos, en línea con las expectativas de la comunidad internacional.



Por su parte, Hung Viet manifestó su honor por haber sido elegido por consenso por todos los Estados parte del TNP como presidente de la XI Conferencia de Examen, y agradeció el apoyo y la asistencia de los países y de la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Aunque la conferencia se celebra en un contexto internacional sumamente complejo y lleno de desafíos, el embajador destacó el mensaje de que “nada es imposible”, reflejando su confianza y su deseo de que el espíritu de cooperación, la buena voluntad y el compromiso de la comunidad internacional contribuyan a impulsar resultados concretos.

En el evento. (Fuente: VNA)





Con anterioridad, Hung Viet presidió una conferencia de prensa oficial sobre el evento para informar a los medios internacionales acerca de su importancia, objetivos, contenidos principales, así como del proceso de preparación y organización de la conferencia de este año.



En la rueda de prensa, respondió a numerosas preguntas sobre cuestiones relacionadas con este período de sesiones, como el papel, la eficacia y la vigencia del TNP, el enfoque de Vietnam en su calidad de presidente, las vías para abordar cuestiones complejas y divergencias de postura entre los Estados miembros, así como las expectativas sobre los resultados y las perspectivas de aprobar un documento de consenso.



La XI Conferencia de Examen del TNP continuará durante cuatro semanas, del 27 de abril al 22 de mayo, con la participación de representantes de 191 Estados parte del tratado, así como de numerosas organizaciones internacionales y regionales, y organizaciones y movimientos no gubernamentales en favor de la no proliferación de armas nucleares en el mundo./.