Vietnam y Japón consolidan lazos en medio de desafíos globales

Nueva York (VNA) Vietnam concede gran importancia a la asociación estratégica integral, cada vez más estrecha y eficaz, con Japón, así como la estrecha y fundamental relación entre los Partidos Comunistas de los dos países, afirmó el embajador Do Hung Viet, jefe de la misión de Vietnam ante las Naciones Unidas.



Do Hung Viet dio a conocer esa valoración durante un encuentro con Shii Kazuo, presidente del Partido Comunista de Japón (PCJ), en Nueva York para intercambiar sobre la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (NPT).



Compartiendo su preocupación por el complejo contexto internacional actual, el representante vietnamita reafirmó la determinación de la nación indochina de trabajar con Japón y otros países miembros del TNP para lograr resultados sustantivos y equilibrados en la conferencia.



También expresó su gratitud al Gobierno nipón, al PCJ y a todas las partes concernientes de Japón por su firme apoyo al evento y al movimiento antinuclear, al mismo tiempo, formuló votos porque los dos Partidos continúen cooperando estrechamente en este tema en el futuro.



A la vez, Shii Kazuo expresó su satisfacción por la estrecha y cordial relación entre los dos Partidos Comunistas y sus líderes.



Manifestó sentimientos especiales hacia Vietnam y expresó su preocupación por las víctimas del Agente Naranja/Dioxina y su deseo de contribuir al desarrollo de los nexos entre los pueblos de ambas naciones.



En cuanto a TNP, reiteró que se espera que con su prestigio, posición y capacidad, Vietnam, en calidad del presidente de la conferencia, ayudarían a que el acontecimiento lograra resultados positivos.



Preocupado por las consecuencias de las armas de destrucción masiva, incluidos los efectos del Agente Naranja, de los que fue testigo personalmente en Vietnam, Shii Kazuo expresó su esperanza de que las partes continúen coordinanco estrechamente en el ámbito del desarme y la no proliferación nuclear en el futuro.



Al compartir sus reflexiones sobre los temas que el Partido Comunista Japonés prioriza en la conferencia de este año, expresó su deseo de obtener más información sobre varios temas de interés, como el enfoque del presidente de la reunión, el proceso de construcción y las perspectivas de adoptar un documento de consenso en la ocasión./.

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