Internacional

Indonesia reduce a 0% los aranceles de importación de GLP y materias primas plásticas

Indonesia eliminará temporalmente los aranceles de importación de determinadas materias primas plásticas y del gas licuado de petróleo (GLP) para el sector petroquímico a partir de mayo, con el objetivo de contener el alza de los precios del plástico, según informó Batam News Asia.

Foto de ilustración. (Fuente: Internet)
Foto de ilustración. (Fuente: Internet)

Yakarta (VNA) – Indonesia eliminará temporalmente los aranceles de importación de determinadas materias primas plásticas y del gas licuado de petróleo (GLP) para el sector petroquímico a partir de mayo, con el objetivo de contener el alza de los precios del plástico, según informó Batam News Asia.

La misma fuente citó las palabras del ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, que los aranceles de importación de ciertos productos plásticos y del GLP utilizados por la industria petroquímica se reducirán al 0% durante seis meses a partir de mayo. Posteriormente, el gobierno evaluará las condiciones del mercado antes de decidir si prorroga o ajusta la medida.

La exención temporal se aplicará a materiales empleados en envases plásticos, como el polipropileno, el LLDPE y el polietileno de alta densidad, que actualmente están sujetos a aranceles de entre el 5% y el 15%. Asimismo, el arancel sobre el GLP importado por las empresas petroquímicas se reducirá del 5% al 0% para abaratar los costos de las materias primas.

Al reducir los costos de los insumos para los productores de plástico, el gobierno espera contener nuevas subidas en los precios del plástico y de los productos envasados en este material, aliviar la presión sobre los márgenes de los fabricantes y dar un respiro a la industria para adaptarse a la escasez de nafta y buscar fuentes alternativas de suministro./.

VNA
#Indonesia #gas licuado de petróleo #precios del plástico
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