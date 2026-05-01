Indonesia reduce a 0% los aranceles de importación de GLP y materias primas plásticas

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Yakarta (VNA) – Indonesia eliminará temporalmente los aranceles de importación de determinadas materias primas plásticas y del gas licuado de petróleo (GLP) para el sector petroquímico a partir de mayo, con el objetivo de contener el alza de los precios del plástico, según informó Batam News Asia.

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La misma fuente citó las palabras del ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, que los aranceles de importación de ciertos productos plásticos y del GLP utilizados por la industria petroquímica se reducirán al 0% durante seis meses a partir de mayo. Posteriormente, el gobierno evaluará las condiciones del mercado antes de decidir si prorroga o ajusta la medida.

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La exención temporal se aplicará a materiales empleados en envases plásticos, como el polipropileno, el LLDPE y el polietileno de alta densidad, que actualmente están sujetos a aranceles de entre el 5% y el 15%. Asimismo, el arancel sobre el GLP importado por las empresas petroquímicas se reducirá del 5% al 0% para abaratar los costos de las materias primas.

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Al reducir los costos de los insumos para los productores de plástico, el gobierno espera contener nuevas subidas en los precios del plástico y de los productos envasados en este material, aliviar la presión sobre los márgenes de los fabricantes y dar un respiro a la industria para adaptarse a la escasez de nafta y buscar fuentes alternativas de suministro./.

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