Rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh en Francia

París (VNA) - El viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Ngo Le Van encabezó una delegación que rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh en el Parque Montreau, ubicado en la comuna francesa de Montreuil, con motivo de su participación en la 224.ª sesión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO.



En la ceremonia, celebrada el 22 de abril (hora local), participaron el embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai; la jefa de la misión permanente del país ante la UNESCO, Nguyen Thi Van Anh; el vicepresidente del Comité Popular de la provincia de An Giang, Le Van Phuoc, así como representantes de diversas instituciones, localidades y de la comunidad vietnamita residente en Francia.



Durante su intervención, Ngo Le Van expresó su emoción al visitar Montreuil, un lugar estrechamente vinculado a la vida y obra del Presidente Ho Chi Minh, a quien calificó como héroe de la liberación nacional y eminente figura cultural de Vietnam. Subrayó que la ceremonia constituye una oportunidad para recordar y agradecer sus contribuciones a la independencia y al desarrollo del país.



El viceministro destacó además el progreso sostenido de las relaciones entre Vietnam y Francia en múltiples ámbitos, y afirmó que la Asociación Estratégica Integral entre ambos países continúa consolidándose sobre la base de la confianza política, la cooperación efectiva y los valores compartidos de paz y desarrollo.



En ese contexto, resaltó el papel de la cooperación entre localidades como uno de los pilares clave para fortalecer los lazos entre ambos pueblos. Asimismo, señaló que Montreuil no solo está ligada a la trayectoria revolucionaria de Ho Chi Minh, sino que también simboliza la amistad entre Vietnam y Francia.



La estatua y el espacio conmemorativo dedicados al líder vietnamita en el Parque Montreau, añadió, representan un testimonio del respeto por los valores históricos compartidos y contribuyen a difundir la cultura vietnamita entre la comunidad internacional.



Con motivo del acto, Ngo Le Van reafirmó el compromiso de construir un Vietnam cada vez más desarrollado, próspero y feliz, así como de seguir profundizando la Asociación Estratégica Integral con Francia de manera sustantiva y eficaz.



La ceremonia tuvo lugar en un contexto marcado por importantes efemérides, entre ellas el 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional de Vietnam, el 115.º aniversario de la primera llegada de Ho Chi Minh a Francia y el 80.º aniversario de diversos acontecimientos vinculados a su trayectoria revolucionaria./.

VNA