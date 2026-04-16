Dirigente parlamentario vietnamita destaca la solidaridad y la cooperación como claves para un futuro en paz

Estambul (VNA) Independientemente de los grandes desafíos que enfrente la humanidad, el espíritu de solidaridad, compartir y cooperación permitirá a los países superarlos y construir un futuro más brillante para las próximas generaciones, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, en el Debate General de la 152ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-152), celebrada en Estambul, Turquía.



Al intervenir en la sesión bajo el tema “Nutrir la esperanza, garantizar la paz y proteger la justicia para las generaciones futuras”, el dirigente vietnamita señaló que el mundo atraviesa un periodo de creciente inestabilidad y desafíos. Los conflictos se intensifican debido a la competencia geopolítica, el incumplimiento del derecho internacional, el uso de la fuerza y la destrucción de infraestructuras esenciales, lo que ha causado enormes pérdidas humanas y materiales. A ello se suman el proteccionismo comercial, la polarización y la fragmentación, así como las amenazas de seguridad no tradicionales que afectan profundamente a la humanidad. El rápido desarrollo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), si bien ofrece oportunidades, también plantea nuevos retos en materia de gestión y gobernanza.



No obstante, Tran Thanh Man destacó que aún existen motivos para confiar en el futuro. A nivel global, dijo, el compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional se mantiene. Iniciativas como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible continúan siendo la base de la acción colectiva. Asimismo, la Declaración de la Sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos reafirma la voluntad de cooperar por la paz, la justicia y la prosperidad.



En los ámbitos regional e interregional, especialmente en Asia-Pacífico, los esfuerzos de integración y las iniciativas de cooperación multilateral siguen fortaleciéndose. La ASEAN y la AIPA continúan desempeñando un papel importante en la promoción de la paz, la cooperación y el desarrollo regional.



En cuanto a Vietnam, subrayó que, tras casi 40 años de renovación (Doi moi), el país está entrando en una nueva etapa de desarrollo con el objetivo de convertirse en una nación en desarrollo con industria moderna e ingresos medios altos para 2030, y en un país desarrollado con altos ingresos para 2045.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)





Vietnam impulsa un nuevo modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, al tiempo que garantiza la equidad social y la protección ambiental para mejorar la calidad de vida de su población, resaltó.



En el ámbito exterior, reiteró, Vietnam mantiene una política independiente, autónoma, pacífica, de cooperación y desarrollo, participando de manera activa, proactiva y responsable en la resolución de los asuntos regionales y globales.



Para hacer frente a los desafíos y aprovechar las oportunidades, el presidente parlamentario vietnamita instó a la UIP y a sus parlamentos miembros a fortalecer la solidaridad, promover la cooperación internacional, respetar el derecho internacional y respaldar iniciativas en favor de la paz y el desarrollo.



Subrayó también el papel de la diplomacia parlamentaria en el fomento del diálogo, la construcción de confianza, la prevención de conflictos y la solución de sus causas profundas. Asimismo, llamó a las partes involucradas a respetar un alto el fuego y continuar las negociaciones de paz para alcanzar soluciones sostenibles.



Además, los parlamentos deben desempeñar un papel pionero en la creación de marcos jurídicos y la incorporación de los compromisos internacionales en la legislación nacional, especialmente en materia de paz, seguridad, desarrollo sostenible, lucha contra el cambio climático y no proliferación de armas de destrucción masiva, así como reforzar la supervisión de su cumplimiento.



Concluyó que la solidaridad, el entendimiento y la cooperación serán la base para superar las dificultades y avanzar hacia un futuro de paz, estabilidad y desarrollo sostenible para las generaciones venideras./.

