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Actualidad: Primera ministra de Japón realizará una visita oficial a Vietnam

La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, efectuará una visita oficial a Vietnam del 1 al 3 de mayo.

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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 23 al 30 de abril de 2026.

- Primera ministra de Japón realizará una visita oficial a Vietnam

- Vietnam preside la Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares

- Vietnam lanza plan nacional para reforzar lucha contra lavado de dinero y terrorismo

- El salario base aumentará en Vietnam a partir del 1 de julio

- Hanoi apunta a la meta de 12 millones de visitantes internacionales para 2030

VNA
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