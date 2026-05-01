Actualidad: Primera ministra de Japón realizará una visita oficial a Vietnam

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 23 al 30 de abril de 2026.

- Primera ministra de Japón realizará una visita oficial a Vietnam

- Vietnam preside la Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares

- Vietnam lanza plan nacional para reforzar lucha contra lavado de dinero y terrorismo

- El salario base aumentará en Vietnam a partir del 1 de julio

- Hanoi apunta a la meta de 12 millones de visitantes internacionales para 2030