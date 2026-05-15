Actualidad: Vietnam hace historia con su primera clasificación al Mundial Sub-17 de la FIFA

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 8 al 14 de mayo de 2026.
- Vietnam hace historia al clasificar por primera vez al Mundial Sub-17 de la FIFA
- Hanoi aprueba megaproyecto urbano multimillonario a lo largo del Río Rojo
- Onceno Congreso del Frente de la Patria reafirma la unidad nacional
- Vietnam acoge por primera vez el Congreso de Odontología de Asia-Pacífico
- Vietnam recibe 8,8 millones de turistas internacionales en el primer cuatrimestre de 2026