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Actualidad: Vietnam hace historia con su primera clasificación al Mundial Sub-17 de la FIFA

Vietnam clasifica por primera vez al Mundial Sub-17 de la FIFA tras vencer 3-2 a Emiratos Árabes Unidos en la Copa Asiática Sub-17 de 2026.

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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 8 al 14 de mayo de 2026.

  • Vietnam hace historia al clasificar por primera vez al Mundial Sub-17 de la FIFA
  • Hanoi aprueba megaproyecto urbano multimillonario a lo largo del Río Rojo
  • Onceno Congreso del Frente de la Patria reafirma la unidad nacional
  • Vietnam acoge por primera vez el Congreso de Odontología de Asia-Pacífico
  • Vietnam recibe 8,8 millones de turistas internacionales en el primer cuatrimestre de 2026

VNA
#fútbol #Mundial Sub-17 #Río Rojo #Frente de la Patria #turismo

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Cascada Nam Luc ofrece un gran potencial para ecoturismo

Cascada Nam Luc ofrece un gran potencial para ecoturismo

Escondida entre las brumosas montañas de la provincia de Lai Chau, la cascada Nam Luc se despliega como una cinta de seda blanca en medio de la naturaleza. Se perfila como un destino nuevo y cautivador para los amantes de la exploración y de la belleza salvaje del noroeste vietnamita.

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Guardianes de los oficios tradicionales en Nhut Tao

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En la desembocadura de Nhut Tao, a 46 kilómetros de Ciudad Ho Chi Minh, aún sobreviven oficios tradicionales ligados a los campos de juncos y a la producción artesanal de harina de arroz. Cada día, los pobladores comienzan su labor desde el amanecer, preservando el ritmo de vida y la identidad cultural de una aldea rural con cientos de años de historia.

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Hanoi convierte la cultura en motor de desarrollo tras la Resolución 80-NQ/TW

Hanoi convierte la cultura en motor de desarrollo tras la Resolución 80-NQ/TW

Tras la emisión de la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, Hanoi avanza en la implementación concreta de sus orientaciones y objetivos. Más allá de las consignas y actividades simbólicas, la capital apuesta por situar la cultura como un pilar estratégico del desarrollo, con medidas prácticas, efectivas y de amplio impacto social.

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Vietnam emerge entre las mayores economías del mundo

Vietnam emerge entre las mayores economías del mundo

Tras 51 años de la liberación del Sur y la reunificación del país (30 de abril de 1975), Vietnam ha alcanzado notables avances en su desarrollo socioeconómico. Su Producto Interno Bruto ha mantenido un crecimiento sostenido, superando los 514 mil millones de dólares en 2025, lo que lo posiciona entre las 32 economías más grandes del mundo y como la cuarta mayor dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

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Conservan célebre pintura popular de Hue

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Con más de cuatro siglos de historia vinculada a la vida espiritual de la antigua capital imperial de Hue, la pintura del pueblo de Sinh (actualmente en el barrio de Duong No, ciudad de Hue) ha atravesado momentos críticos al borde de la desaparición. Aunque ha logrado renacer, su práctica se encuentra hoy limitada a un pequeño grupo de artesanos, lo que plantea serios desafíos para la preservación de este arte popular de profundo significado espiritual.

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