Llegadas internacionales a Vietnam alcanzan 8,8 millones en primer cuatrimestre de 2026

Ciudad Ho Chi Minh apunta a ser “punto de contacto” del turismo internacional
Ciudad Ho Chi Minh impulsa un modelo turístico basado en experiencias, digitalización y servicios inteligentes para atraer más visitantes.
En los primeros cuatro meses de 2026, Vietnam recibió 8,8 millones de visitantes internacionales, un aumento interanual del 14,6% y la cifra más alta registrada para este período hasta la fecha.
Tras 51 años de la liberación del Sur y la reunificación del país (30 de abril de 1975), Vietnam ha alcanzado notables avances en su desarrollo socioeconómico. Su Producto Interno Bruto ha mantenido un crecimiento sostenido, superando los 514 mil millones de dólares en 2025, lo que lo posiciona entre las 32 economías más grandes del mundo y como la cuarta mayor dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
Durante los primeros cuatros meses de 2026, el comercio exterior de Vietnam alcanzó una cifra estimada de 344,17 mil millones de USD, lo que representa un aumento del 24,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De este total, las exportaciones crecieron un 19,7% y las importaciones un 28,7%. La balanza comercial de mercancías registró un déficit de 7,11 mil millones de USD.
El 27 de abril de 2026, el Comité Popular de la provincia de Lam Dong, en coordinación con Sun Group, celebró la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto del aeropuerto de Phan Thiet, categoría de aviación civil.
El 7 de enero de 2026, en nombre del Buró Político, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita. La Resolución se emitió en el contexto en que el país está entrando en una nueva etapa de desarrollo, con requisitos cada vez más altos para un crecimiento rápido y sostenible, estrechamente vinculando la economía, la política, la sociedad con la cultura y las personas.
El New York Times incluye a Vietnam en su lista de los “52 lugares para visitar en 2026”. Destacan a Phu Quoc y su teleférico Hon Thom como símbolos del creciente turismo vietnamita.
El 27 de abril de 2026, con motivo del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30/4/1975 - 30/4/2026) y del Día Internacional de los Trabajadores (1/5), el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visitó y dialogó con obreros y empleados de Ciudad Ho Chi Minh.
La Campaña Ho Chi Minh, que tuvo lugar del 26 al 30 de abril de 1975, fue el pináculo de la victoria en la guerra revolucionaria vietnamita y creó las páginas doradas más brillantes en la historia de la resistencia del pueblo vietnamita contra los invasores extranjeros.
La inversión de Vietnam al exterior alcanzó 619,9 millones de dólares en el primer trimestre del año, 2,6 veces más que el mismo lapso de 2025.
Durante miles de años, el Festival del templo de los reyes Hung se ha considerado como una festividad importante que refleja la identidad cultural única del pueblo vietnamita, expresa la filosofía de “Al beber agua, se recuerda el manantial” y honra las contribuciones de los Reyes Hung a la fundación y defensa del país.
Hanoi, donde el encanto ancestral convive con el ritmo de vida moderno, ha sido clasificada en el puesto 25 de la lista de la revista Time Out (Reino Unido) de las 50 ciudades más interesantes del mundo para vivir y explorar en 2026, lo que reafirma el creciente atractivo de la capital vietnamita en el mapa turístico mundial.
Vietnam desplegará 20 bases nacionales de datos, de acuerdo con la Decisión No. 11/2026/QD-TTg, emitida el 28 de marzo de 2026 por el Primer Ministro.
En nombre del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, el secretario general del Partido To Lam firmó la Conclusión n.º 18-KL/TW (2 de abril de 2026), que resume el segundo pleno del Comité Central del XIV mandato sobre el plan de desarrollo socioeconómico, las finanzas nacionales, la deuda pública y la inversión pública a mediano plazo para el período 2026–2030, orientado a alcanzar un objetivo de crecimiento de “dos dígitos”. El Comité Central de Partido exhorta a implementar con eficacia las resoluciones, priorizando la construcción de una cultura vietnamita avanzada, con identidad nacional y basada en valores nacionales, culturales y familiares.
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam firmó la Conclusión N.º 18-KL/TW, que sintetiza los resultados del segundo Pleno del Comité Central del XIV mandato y traza orientaciones para el desarrollo socioeconómico en el período 2026–2030, con el objetivo de lograr un crecimiento de “dos dígitos”, poniendo énfasis en la modernización del sistema educativo, la mejora de la calidad de la formación y la atracción del talento.
El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam solicita que se continúe aplicando de manera enérgica y eficaz las resoluciones y conclusiones, centrándose en las tareas clave, especialmente el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, preside la provincia norteña de Quang Ninh la ceremonia de inicio de las obras de la línea ferroviaria de alta velocidad Hanoi - Quang Ninh, el primer proyecto de este tipo con carácter interregional en el país.
En el primer trimestre de 2026, Vietnam registró más de 57.400 empresas nuevas, con un capital de casi 12 mil millones de dólares y una plantilla total de más de 167.500 empleados. Esto supone un aumento del 57,8% en el número de empresas, un 36,1% en el capital registrado y un 19,1% en la cantidad de empleados en comparación con el mismo período del año anterior.
El índice de precios al consumidor promedio del primer trimestre de 2026 aumentó un 3,51 % en comparación con el mismo período de 2025.
Según la Oficina de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, el PIB de Vietnam creció 7,83% interanual en el primer trimestre de 2026. Por sectores, la agricultura, silvicultura y pesca aumentaron 3,58%, la industria y la construcción 8,92%, y los servicios 8,18%.
La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó en el primer período de sesiones de su XVI Legislatura la estructura del Gobierno con 14 ministerios y 3 organismos de nivel ministerial.
En su primer periodo de sesiones, la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura aprobó una resolución por la que se elige a Le Minh Hung, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización, como primer ministro de Vietnam. También adoptó las resoluciones relativas al nombramiento de viceprimeros ministros, ministros y demás miembros del Gobierno para el período 2026-2031.