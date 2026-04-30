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Campaña histórica de Ho Chi Minh: el culmen de la guerra revolucionaria de Vietnam

La Campaña Ho Chi Minh, que tuvo lugar del 26 al 30 de abril de 1975, fue el pináculo de la victoria en la guerra revolucionaria vietnamita y creó las páginas doradas más brillantes en la historia de la resistencia del pueblo vietnamita contra los invasores extranjeros.

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VNA
#Campaña Ho Chi Minh #Reunificación Nacional. #Van Tien Dung
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