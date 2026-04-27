Aldea de fundición de My Dong: tradición centenaria que forja nuevos valores
El oficio de fundición de hierro en My Dong, en la ciudad norvietnamita de Hai Phong, no solo preserva la esencia de la artesanía tradicional, sino que también se ha convertido en un motor del desarrollo económico local, generando empleo y contribuyendo a mejorar los ingresos de la población.
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