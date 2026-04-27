Aldea de fundición de My Dong: tradición centenaria que forja nuevos valores

Sociedad
El oficio de fundición en My Dong, barrio Le Ich Moc, Hai Phong, tiene una historia de cientos de años y ha sido transmitido de generación en generación en la aldea. (Foto: VNA)
El oficio de fundición en My Dong, barrio Le Ich Moc, Hai Phong, tiene una historia de cientos de años y ha sido transmitido de generación en generación en la aldea. (Foto: VNA)
El hierro se calienta en hornos a temperaturas de aproximadamente 1200–1500 °C hasta que se funde completamente. (Foto: VNA)
El hierro se calienta en hornos a temperaturas de aproximadamente 1200–1500 °C hasta que se funde completamente. (Foto: VNA)
Proceso de vertido del hierro fundido en los moldes. (Foto: VNA)
Proceso de vertido del hierro fundido en los moldes. (Foto: VNA)
El metal fundido se vierte en el molde. Esta etapa requiere la coordinación de varias personas y exige alta precisión técnica. (Foto: VNA)
El metal fundido se vierte en el molde. Esta etapa requiere la coordinación de varias personas y exige alta precisión técnica. (Foto: VNA)
Después del vertido, los trabajadores desmontan el molde para extraer el producto. (Foto: VNA)
Después del vertido, los trabajadores desmontan el molde para extraer el producto. (Foto: VNA)
Los trabajadores deben laborar durante muchas horas en un entorno de altas temperaturas. (Foto: VNA)
Los trabajadores deben laborar durante muchas horas en un entorno de altas temperaturas. (Foto: VNA)
Las sartenes de hierro se fabrican en diversos tamaños, desde pequeños hasta grandes. (Foto: VNA)
Las sartenes de hierro se fabrican en diversos tamaños, desde pequeños hasta grandes. (Foto: VNA)
Etapa de enfriamiento tras retirar el molde. El tiempo de enfriamiento varía de 30 minutos a varias horas, según el tamaño del producto. (Foto: VNA)
Etapa de enfriamiento tras retirar el molde. El tiempo de enfriamiento varía de 30 minutos a varias horas, según el tamaño del producto. (Foto: VNA)
Los productos se lijan, cortan y tornean nuevamente para alcanzar precisión y estética. (Foto: VNA)
Los productos se lijan, cortan y tornean nuevamente para alcanzar precisión y estética. (Foto: VNA)
La fundición es el principal sector económico, generando empleo para miles de trabajadores locales. (Foto: VNA)
La fundición es el principal sector económico, generando empleo para miles de trabajadores locales. (Foto: VNA)
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Aldea de fundición de My Dong: tradición centenaria que forja nuevos valores

El oficio de fundición de hierro en My Dong, en la ciudad norvietnamita de Hai Phong, no solo preserva la esencia de la artesanía tradicional, sino que también se ha convertido en un motor del desarrollo económico local, generando empleo y contribuyendo a mejorar los ingresos de la población.

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