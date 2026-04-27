Sociedad

Líder vietnamita visita a exdirigentes del Partido y del Estado en Ciudad Ho Chi Minh

El secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, visitó a exdirigentes del Partido y rindió homenaje en el 51 aniversario de la Reunificación Nacional en Ciudad Ho Chi Minh.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visita a la Madre Heroína Huynh Thi Lo (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visita a la Madre Heroína Huynh Thi Lo (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con una delegación, visitó hoy a los exmiembros del Buró Político y expresidentes Nguyen Minh Triet y Truong Tan Sang, y el exprimer ministro Nguyen Tan Dung, en Ciudad Ho Chi Minh.

Durante visitas realizadas con motivo del 51 aniversario del Día de Liberación del Sur y Reunificación Nacional (30 de abril), el dirigente se interesó por la salud y la vida familiar de los exlíderes del Partido y del Estado, y expresó su reconocimiento por sus importantes contribuciones a la causa revolucionaria del Partido y al desarrollo del país.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la delegación visitan al expresidente Nguyen Minh Triet (Fuente: VNA)



El Secretario General y Presidente manifestó su deseo de que los exdirigentes continúen aportando valiosas y comprometidas opiniones en favor del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo; al tiempo que, junto con todo el Partido, el Ejército y el pueblo, contribuyan al cumplimiento exitoso de los objetivos y tareas establecidos en la Resolución del XIV Congreso del Partido, con miras a construir un país cada vez más fuerte, civilizado y próspero.

Por su parte, los exdirigentes se mostraron satisfechos con los importantes logros socioeconómicos alcanzados en los últimos años y manifestaron su confianza en que el país continuará obteniendo nuevos avances en la próxima etapa de desarrollo.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la delegación visitan al expresidente Truong Tan Sang (Fuente: VNA)



Ese mismo día, To Lam y la delegación del Comité Central visitaron y entregaron obsequios a la Madre Heroína de Vietnam Huynh Thi Lo, nacida en 1937, cuyo esposo e hijo son mártires, en la comuna de Tan An Hoi, Ciudad Ho Chi Minh.

El dirigente expresó su profunda gratitud por las contribuciones y sacrificios de los mártires en la lucha por la independencia y la libertad de la Patria.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el expremier Nguyen Tan Dung (Fuente: VNA)



Le deseó a la Madre Heroína Huynh Thi Lo una vida longeva, feliz y saludable, y expresó su esperanza de que continúe siendo un sólido apoyo espiritual para sus descendientes, promoviendo la tradición revolucionaria y sirviendo como ejemplo destacado en la comunidad./.

VNA
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